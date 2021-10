VIDEO Moto2, GP Emilia Romagna 2021: gli highlights delle prove libere

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna 2021 è andata in archivio a Misano per la Moto2 con Augusto Fernandez davanti a tutti nella classifica combinata in 1’40″930. Alle spalle del pilota iberico troviamo il leader iridato Remy Gardner, lo spagnolo Xavi Vierge, lo scozzese Jake Dixon ed il migliore degli italiani Celestino Vietti.

Ottava piazza e qualificazione virtuale provvisoria in Q2 per Raul Fernandez, secondo in campionato e unico avversario di Gardner ancora in corsa per l’iride. Fuori dalla top14 il riminese dello Sky Racing Team VR46, Marco Bezzecchi.

Di seguito il VIDEO con gli highlights della prima giornata di prove libere della Moto2 a Misano:

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP EMILIA ROMAGNA 2021 MOTO2





Credit: MotoGP.com Press