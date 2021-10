Oggi le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, sono state spettacolari e vibranti. Le condizioni della pista, tendenti all’asciutto ma non completamente, e la pole position di Francesco Bagnaia, hanno regalato emozioni a non finire per gli spettatori.

Tra chi si è segnalato per una manovra davvero clamorosa, non possiamo non citare Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, nel corso della Q2 è stato letteralmente disarcionato dalla sua Honda ma, con sorpresa di tutti, lo spagnolo è stato in grado di tenere duro e, in qualche modo, tornare in sella.

Un segnale davvero importante. Il braccio destro infortunato dell’otto volte campione del mondo inizia a dare risposte importanti a livello di tenuta e resistenza. Qualche mese fa, infatti, molto probabilmente il nativo di Cervera non sarebbe certo stato in grado di tenere la presa e non farsi sbalzare sull’asfalto della chicane del Parco.

Andiamo, quindi, a rivedere l’evoluzione di Marc Marquez che, suo malgrado, dopo pochi minuti è caduto e finito nella ghiaia di Misano, fermandosi in settima posizione.

VIDEO: IL SALVATAGGIO DI MARC MARQUEZ





Credit: MotoGP.com Press