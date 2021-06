DIRETTA MotoGP, Test Barcellona LIVE: Mir detta il passo su Bagnaia che cade in curva 5 e Quartararo, Valentino Rossi di nuovo in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.35 Di nuovo ai box Valentino Rossi ma ne esce subito, proseguono Miller e Quartararo, unici in pista in questo momento

15.32 Un rallenty di Pecco Bagnaia, prima della sua scivolata in curva 5…



15.29 Valentino Rossi chiude un giro in 1:41.218 e prosegue nel suo lavoro. Per ora 38 giri completati e 13° posto a 623 millesimi

15.26 Miguel Oliveira si porta in sesta posizione a 220 millesimi da Mir, quindi si rilancia, piazza il record nel T1 ma non migliora. Di nuovo in pista anche Mir, Rossi prosegue su tempi leggermente superiori ai suoi migliori parziali

15.23 Marc Marquez fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 1:40.174 e si porta in ottava posizione a 358 millesimi dopo 51 giri. Lo spagnolo si rilancia e piazza il record nel T1 in 16.862, quindi 48.483 al T2, 1:08.905 al T3 e chiude in 1:40.054 ed è settimo a 238

15.20 Si riempie la pista! Valentino Rossi torna in pista, assieme a Binder, Vinales, Marquez, Oliveira, Lecuona e Petrucci

15.17 Pol Espargarò piazza il record nel T1 in 16.876, poi prosegue con un ottimo T2 in 48.467, si presenta al T3 in e cade in curva 9! Pilota ok, ma moto nella ghiaia

15.14 Fabio Quartararo chiude il suo 58° giro con il tempo di 1:40.645 mentre Pol Espargarò chiude il suo 44° in 1:40.598. Di nuovo in pista anche Marc Marquez

15.11 Di nuovo in pista Quartararo (già 55 giri per lui), quindi Pol Espargarò, Alex Marquez, Oliveira e Guintoli

15.08 RIEPILOGO SITUAZIONE TEST



15.05 Momento tranquillo in pista, ci sono in azione Alex Marquez, Luca Marini e il tester Sylvain Guintoli, tutti su tempi alti

15.02 AGGIORNAMENTO TEMPI TEST MOTOGP

1 36 J. MIR 1:39.816 2 63 F. BAGNAIA +0.050 3 20 F. QUARTARARO +0.051 4 5 J. ZARCO +0.163 5 21 F. MORBIDELLI +0.206 6 30 T. NAKAGAMI +0.234 7 44 P. ESPARGARO +0.272 8 12 M. VIÑALES +0.402 9 43 J. MILLER +0.426 10 93 M. MARQUEZ +0.501

14.59 Francesco Bagnaia piazza il record nel T1 in 16.900, Oliveira risponde in 17.053. Quindi il ducatista cade in curva 5. Tutto ok per il pilota ma moto nella ghiaia

14.56 Dopo un stint breve tornano Quartararo e Vinales, rimangono in azione Bagnaia (che procede sul passo) Marc Marquez e Oliveira. In questo momento torna in pista anche Mir!

14.53 Luca Marini sale in quindicesima posizione in 1:40.792 a 976 millesimi, mentre Quartararo è terzo a 51 millesimi da Mir! 1:39.867

14.50 Quartararo si lancia ma non migliore il suo crono per pochi millesimi, mentre Marini sale in 17a posizione a 1.141.

14.47 Stint brevissimo per Joan Mir che torna subito ai box. Per il campione del mondo, al momento, miglior crono in 1:39.816 e 46 giri totali. In pista Pol Espargarò, Quartararo, Vinales, Marc Marquez, Binder e Marini.

14.44 Bagnaia fa un giro di cool-down, mentre Vinales procede con i suoi migliori parziali e chiude in 1:40.218 migliorando ma rimanendo ottavo a 402 millesimi da Mir

14.41 Bagnaia chiude un giro in 1:40.949 poi si rilancia e piazza il

record nel T1 16.897, quindi 48.362, di nuovo record nel T3 in 1:08.874 e chiude in 1:39.868 ed è secondo a 50 millesimi da Mir che torna in azione.

14.38 In questo momento in pista Bastianini che chiude un giro tornando ai box quindi Vinales, Bagnaia e il vincitore di ieri, Oliveira.

14.35 Jack Miller si gode un momento di riposo nei box… letteralmente!

14.32 Bilancio parziale del team Yamaha Petronas. Morbidelli conferma un buon terzo posto, Valentino Rossi è 12° ma ad un distacco ridotto…

We’re halfway through today’s #CatalanTest and it’s been a busy day for our two MotoGP riders…@FrankyMorbido12 3rd ⏱️ 1:40.022@ValeYellow46 12th ⏱️ 1:40.439 Plenty more to do in this second half of the day though!#MotoGP | #PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam — PETRONAS SRT (@sepangracing) June 7, 2021



14.29 Pausa nel team Honda che sta lavorando alacremente sulla aerodinamica in questa giornata

The riders have been out all morning in Barcelona doing some important tests 🛠Take a look at some of the best shots from today’s session 👀#CatalanTest | 📸https://t.co/A3ZxJEb7jO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2021

14.26 Una immagine ravvicinata di Valentino Rossi

14.23 Tutti i piloti tornano ai box. Enea Bastianini è l’unico pilota che al momento è in pista. Il campione del mondo in carica del Mondiale Moto2 è al momento 16° con 31 passaggi effettuati da stamattina ad ora.

14.20 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 5 J. ZARCO +0.163 3 21 F. MORBIDELLI +0.206 4 30 T. NAKAGAMI +0.234 5 44 P. ESPARGARO +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.336 7 12 M. VIÑALES +0.415 8 43 J. MILLER +0.426 9 93 M. MARQUEZ +0.501 10 63 F. BAGNAIA +0.591

14.17 Zarco ha al momento effettuato più giri dei piloti che stanno prendendo parte a questo test. Il transalpino di Ducati Pramac si prepara per i prossimi eventi, consapevole che continuerà anche nel 2022 l’avventura con la squadra satellite di Borgo Panigale.

14.13 Attendiamo dei riscontri da parte delle Honda che si trovano nella Top5 con Nakagami e Pol Espargarò. I due centauri della casa giapponese stanno lavorando a fondo per colmare il gap con Ducati e Yamaha che al momento sono nettamente superiori.

14.10 Mir continua a dettare il passo, nessuno al momento pare in grado di impensierire il campione del mondo in carica di Suzuki. Zarco e Morbidelli completano il ‘podio’ di questi test.

14.08 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 5 J. ZARCO +0.163 3 21 F. MORBIDELLI +0.206 4 30 T. NAKAGAMI +0.234 5 44 P. ESPARGARO +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.336 7 12 M. VIÑALES +0.415 8 43 J. MILLER +0.426 9 93 M. MARQUEZ +0.501 10 63 F. BAGNAIA +0.591

14.05 Anche Joan Mir torna in azione. Il campione del mondo in carica sta effettuando un lavoro doppio vista l’assenza del teammate Alex Rins, caduto prima del GP della Catalogna.

14.03 Fabio Quartararo riprende la propria attività , sesto posto per il leder del Mondiale che ieri ha cercato in tutti i modi di agguantare il podio.

14.00 Momento di stallo a Barcellona. Al momento solo Marini, Bastianini, Savadori e Lecuona sono in pista. Fermi ai box tutti gli altri.

13.56 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 5 J. ZARCO +0.163 3 21 F. MORBIDELLI +0.206 4 30 T. NAKAGAMI +0.234 5 44 P. ESPARGARO +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.336 7 12 M. VIÑALES +0.415 8 43 J. MILLER +0.426 9 93 M. MARQUEZ +0.501 10 63 F. BAGNAIA +0.591

13.53 Zarco si conferma velocissimo nel primo tratto. Nuovo record assoluto per il transalpino che ieri ha sfiorato il successo negli ultimi interessantissimi passaggi.

13.50 Ritorna in pista anche Johann Zarco, secondo al momento alle spalle di Joan Mir (Suzuki). Ottimi riscontri per il francese di Ducati Pramac che fino ad ora 52 passaggi sulla linea del traguardo.

13.47 Sono oltre 50 i passaggi realizzati dal team Petronas. La compagine di Valentino Rossi cerca di ricucire il gap con la concorrenza per entrare stabilmente in Top10.

13.45 Tornano in pista anche Pol Espargarò e Nakagami, rispettivamente quarto e quinto al momento.

13.42 Terzo posto per Franco Morbidelli. L’alfiere di Yamaha Petronas è il migliore degli italiani alle spalle di Zarco e Mir.

13.40 Riprendono la via della pista le Yamaha ufficiali di Maverick Vinale e di Fabio Quartartaro. Attendiamo i loro riscontri cronometrici.

13.37 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 5 J. ZARCO +0.163 3 21 F. MORBIDELLI +0.206 4 30 T. NAKAGAMI +0.234 5 44 P. ESPARGARO +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.336 7 12 M. VIÑALES +0.415 8 43 J. MILLER +0.426 9 93 M. MARQUEZ +0.501 10 63 F. BAGNAIA +0.591

13.34 Ritorna in pista anche Luca Marini con la Ducati del team Esponsorma. Ventesimo crono per il fratello di Valentino Rossi che è in crescita ad ogni appuntamento insieme al compagno di box Enea Bastianini.

13.30 Dodicesimo posto per posto per Valentino Rossi (Yamaha/Petronas). L’italiano ha siglato per ora 33 passaggi all’interno del tracciato di Barcellona.

13.27 Si migliora ancora Zarco! Il primo settore conferma la velocità della Ducati che sfida Quartararo (Yamaha) per il Mondiale 2021.

13.25 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 5 J. ZARCO +0.163 3 21 F. MORBIDELLI +0.206 4 30 T. NAKAGAMI +0.234 5 44 P. ESPARGARO +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.336 7 12 M. VIÑALES +0.415 8 43 J. MILLER +0.426 9 93 M. MARQUEZ +0.501 10 63 F. BAGNAIA +0.591

13.22 Secondo posto per Johann Zarco! Il francese si colloca alle spalle di Joan Mir con 163 millesimi di ritardo.

13.20 Nuovi parziali interessanti per Zarco. Nono crono per l’alfiere di Ducati Pramac che potrebbe scalare la classifica in questo giro.

13.17 Quarto crono per Pol Espargarò. Il padrone di casa si colloca all’inseguimento del connazionale Mir (Suzuki) con 272 di ritardo.

13.14 Mancano 5 ore al termine della giornata di test. Ricordiamo che non sono previste pause fino alle 18.00 di questa sera.

13.11 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 21 F. MORBIDELLI +0.206 3 30 T. NAKAGAMI +0.234 4 20 F. QUARTARARO +0.336 5 12 M. VIÑALES +0.415 6 43 J. MILLER +0.426 7 93 M. MARQUEZ +0.501 8 5 J. ZARCO +0.553 9 63 F. BAGNAIA +0.591 10 33 B. BINDER +0.602

13.09 Marc Marquez (Honda) sale in settima piazza con 31 passaggi all’attivo. L’iberico continua il lavoro per tornare al top.

13.07 Riprende l’attività di Valentino Rossi (Petronas/Yamaha). Sono 24 i giri effettuati dal pluricampione italiano che ieri è scivolato durante il GP.

13.04 Riprende l’azione del francese Fabio Quartararo. Il portacolori della Yamaha è quarto al momento alle spalle del giapponese Nakagami (Honda/LCR).

13.01 Nono tempo per Bagnaia. L’alfiere di Ducati si piazza alle spalle di Zarco con 591 millesimi di ritardo dal leader Joan Mir.

12.59 Torna in pista Francesco Bagnaia. Il piemontese di Ducati ha faticato ieri in una competizione che non lo ha mai visto protagonista.

12.56 Si migliora ancora Zarco, ottavo tempo per il transalpino che ieri ha chiuso al secondo posto alle spalle del portoghese Miguel Oliveira (KMT).

12.53 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 21 F. MORBIDELLI +0.206 3 30 T. NAKAGAMI +0.234 4 20 F. QUARTARARO +0.361 5 12 M. VIÑALES +0.415 6 43 J. MILLER +0.426 7 93 M. MARQUEZ +0.501 8 33 B. BINDER +0.602 9 88 M. OLIVEIRA +0.714 10 73 A. MARQUEZ +0.724

12.50 Torna in pista anche Marc Marquez. Il pluricampione della Honda è reduce da un fine settimana negativo in un circuito in cui abbiamo assistito a molti errori.

12.47 Tanto lavoro oggi per Franco Morbidelli:

We’re still at the circuit as today is the #CatalanTest! @FrankyMorbido12 has just headed out to start his day’s work#MotoGP pic.twitter.com/xn8fnTMkeq — PETRONAS SRT (@sepangracing) June 7, 2021

12.45 Ottimi riscontri da parte di Nakagami che è terzo al momento con la prima delle Honda. La casa giapponese deve sfruttare al massimo questo test per cercare di ridurre il gap con i competitor.

12.43 Sono 17 i passaggi completati da Valentino Rossi che al momento si colloca al tredicesimo posto della classifica. Il #46 di Yamaha Petronas ha fatto vedere dei buoni dati in quel di Barcellona, pista in cui storicamente ha ben figurato.

12.40 La classifica aggiornata:

1 36 J. MIR 1:39.816 2 21 F. MORBIDELLI +0.206 3 30 T. NAKAGAMI +0.234 4 20 F. QUARTARARO +0.361 5 43 J. MILLER +0.426 6 12 M. VIÑALES +0.551 7 33 B. BINDER +0.602 8 88 M. OLIVEIRA +0.714 9 73 A. MARQUEZ +0.724 10 5 J. ZARCO +0.844

12.37 Rientra in pista Franco Morbidelli, pilota che fino a qualche minuto fa ha gestito la leadership della classifica generale. Attendiamo nuovi riscontri cronometrici.

12.35 Molti piloti decidono di rientrare ai box. Miller, Quartararo, Bastianini e Marini restano in pista.

12.32 Joan Mir! Giro veloce per il campione del mondo che detta il passo in 1.39.816! Il portacolori della Suzuki cerca il primo acuto in stagione dopo le prime sette competizioni.

12.30 Ottimo passo per Zarco che puntualmente migliora il proprio crono nel T1 del tracciato, la sezione che comprende le prime tre curve.

12.27 Si migliora Johann Zarco (Ducati/Pramac. Nono crono per il francese che si piazza alle spalle dell’iberico Alex Marquez (Honda/LCR).

12.25 Torna in azione Maverick Vinales. Lo spagnolo attacca la leadership di Morbidelli che al momento è al comando della classifica generale.

12.23 Si illumina la classifica dei tempi. Parziali record nel primo tratto della pista per A. Marquez, Bagnaia e Zarco

12.20 Tempi molto lenti in questa fase per Valentino Rossi, ancora alle prese con varie comparazioni sulla sua Yamaha.

12.17 Dopo una breve sosta ai box, Rossi torna a girare per il terzo run della sua giornata. Attualmente il Dottore occupa la 12ma piazza a 1″ dalla vetta, con un miglior crono di 1’41″0.

12.15 Franco Morbidelli vola al comando con un ottimo 1’40″022, rifilando 28 millesimi a Nakagami e 155 a Quartararo.

12.12 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:40.050 2 20 F. QUARTARARO +0.127 3 21 F. MORBIDELLI +0.213 4 12 M. VIÑALES +0.317 5 33 B. BINDER +0.368 6 88 M. OLIVEIRA +0.480 7 44 P. ESPARGARO +0.617 8 63 F. BAGNAIA +0.699 9 5 J. ZARCO +0.823 10 46 V. ROSSI +0.981

12.09 Valentino Rossi torna in pista insieme a Morbidelli e continua a migliorare, fermando il cronometro in 1’41″2.

12.04 Bel giro di Vinales, che si migliora in 1’40″3 avvicinandosi a meno di due decimi dal best time odierno di Quartararo. Vedremo se l’iberico sarà in grado di tenere questo passo a lungo con questo set di pneumatici.

12.02 Quartararo è sempre al comando in 1’40″177 con 336 millesimi di vantaggio su Vinales e 353 su Oliveira. A seguire Lecuona, Pol Espargarò, Bagnaia e Zarco.

12.00 Al momento Sylvain Guintoli (test rider Suzuki) è il pilota più attivo del lotto con un totale di 22 giri completati. Inseguono Bagnaia (21), Zarco (20), Lecuona (19) e Marc Marquez (18).

11.58 Rossi rientra ai box dopo un run di 6 giri per fornire le prime indicazioni al team sul comportamento della sua M1.

11.56 Dopo un paio di giri conservativi, Valentino Rossi aumenta il ritmo e taglia il traguardo in 1’41″5. Nessun altro miglioramento di rilievo nelle prime posizioni.

11.53 Per Aprilia, al posto di Aleix Espargarò, scende in pista quest’oggi il 37enne italiano Matteo Baiocco.

11.50 Quartararo alza ulteriormente l’asticella in 1’40″296, mentre Valentino Rossi scende finalmente in pista!

11.47 Uno-due Yamaha improvviso con Fabio Quartararo davanti a Maverick Vinales. 1’40″3 per il francese, che rifila 130 millesimi al compagno di squadra e 147 alla KTM di Oliveira.

11.45 Correzione: Morbidelli ha firmato un giro in 1’41″3 come miglior crono personale ed è fuori dalla top10.

11.41 Subito competitivo Morbidelli!! 1’41″0 e quarta piazza provvisoria al secondo giro lanciato della sua giornata!

11.39 Comincia il programma di lavoro di Franco Morbidelli, quindi a breve dovrebbe arrivare il turno anche di Valentino Rossi con la Yamaha Petronas.

11.38 Miguel Oliveira riporta la KTM davanti a tutti in 1’40″530, a testimonianza dei progressi della moto austriaca e di un ottimo feeling con il Montmelò.

11.36 Alex Marquez si migliora, va in terza piazza appena davanti al fratello Marc e completa un clamoroso poker Honda nelle prime quattro posizioni della classifica. Oliveira però non è d’accordo e dopo pochi secondi si inserisce al 3° posto tra Pol Espargarò ed i fratelli Marquez.

11.34 Pol Espargarò è scatenato in questo primo run di giornata e vola al secondo posto in 1’40″6 con una serie di giri interessanti in progressione. Bene anche Marc Marquez, sempre in 1’41″1, mentre Oliveira comincia a scalare la classifica ed è 6°.

11.31 Si migliorano tutti! La classifica è destinata a cambiare completamente nei prossimi minuti, mentre è ancora tutto fermo nel box Yamaha Petronas.

11.29 Si contano adesso una decina di moto sparse per il circuito catalano. La sessione sta per entrare nel vivo con le prime vere e proprie simulazioni di passo gara…

11.27 Quartararo ed i due piloti ufficiali Honda tornano in pista per effettuare un nuovo run. Esce dai box anche Mir con la Suzuki.

11.25 BANDIERA VERDE!! Si riparte dopo pochi minuti di pausa, quando mancano 6 ore e 35 minuti al termine di questa giornata di test a Barcellona.

11.23 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 1:40.648 2 93 M. MARQUEZ +0.452 3 63 F. BAGNAIA +0.715 4 5 J. ZARCO +0.804 5 10 L. MARINI +0.922 6 20 F. QUARTARARO +1.198 7 27 I. LECUONA +1.254 8 36 J. MIR +1.299 9 32 L. SAVADORI +1.558 10 9 D. PETRUCCI +1.640

11.20 Luca Marini, in base al monitor dei tempi, si è fermato (o è caduto) al termine del terzo settore e non ha completato il giro. Bandiera rossa che potrebbe essere quindi causata dalla sua caduta o da un guasto meccanico della sua Ducati.

11.18 BANDIERA ROSSA!! Sessione interrotta per le condizioni della pista.

11.16 Nakagami e Marc Marquez rientrano ai box dopo un primo run di 6 giri molto interessante. Marini sale 5° in 1’41″5.

11.14 Nakagami si conferma velocissimo al mattino (ha chiuso in testa gli ultimi due warm-up al Mugello e a Barcellona) e mette a segno un notevole 1’40″6 che comincia a rappresentare un riferimento significativo in termini di passo.

11.12 Tracciato sempre più affollato: in pista anche Binder, Miller, Pol Espargarò e Alex Marquez.

11.11 Pista come da pronostico in grande evoluzione: Nakagami vola al comando in 1’41″1 davanti a Zarco e Marquez, che nel frattempo lima altri tre decimi e passa sul traguardo in 1’41″4.

11.09 Marquez fa sul serio! 1’41″7 al secondo giro lanciato di giornata e seconda piazza in classifica a tre decimi dalla vetta.

11.08 Primo giro lanciato comprensibilmente tranquillo di Marc Marquez in 1’43″7. Sarà molto interessante capire anche quanti giri sarà in grado di completare lo spagnolo quest’oggi, in modo da valutare la sua resistenza fisica.

11.07 Bagnaia riesce finalmente ad abbattere la barriera dell’1’42” e balza in seconda posizione in 1’41″8, appena davanti a Quartararo ma a 4 decimi di ritardo dal crono di Zarco.

11.05 Scende in pista anche Marc Marquez! Primo giro per lui al Montmelò dopo la caduta di ieri in curva 10.

11.03 Zarco continua a spingere e si mette a dettare il passo in 1’41″452, rifilando quasi quattro decimi a Quartararo. Giro di lancio per Nakagami, Bagnaia e Guintoli.

11.01 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 1:41.846 2 27 I. LECUONA +0.056 3 36 J. MIR +0.101 4 5 J. ZARCO +0.134 5 63 F. BAGNAIA +0.356 6 9 D. PETRUCCI +0.442 7 10 L. MARINI +0.784 8 50 S. GUINTOLI +1.239 9 32 L. SAVADORI +3.446 10 41 A. ESPARGARO +5.646

10.59 Mir rientra ai box e lascia Zarco da solo sul tracciato. Il francese nel frattempo si migliora di pochi millesimi ma resta in quarta piazza provvisoria a 134 millesimi dal leader Quartararo.

10.57 Run interessante in corso per Joan Mir (Suzuki) e Johann Zarco (Ducati), con un ultimo passaggio in 1’41″9 da parte di entrambi.

10.56 Scende in pista anche la prima KTM ufficiale, quella del sudafricano Brad Binder. Sempre ai box il vincitore di ieri Miguel Oliveira.

10.54 Dieci piloti hanno già fatto registrare almeno un giro cronometrato valido. Di seguito la classifica aggiornata dei migliori tempi:

1 20 F. QUARTARARO 1:41.846 2 27 I. LECUONA +0.056 3 63 F. BAGNAIA +0.356 4 9 D. PETRUCCI +0.512 5 5 J. ZARCO +0.626 6 50 S. GUINTOLI +1.239 7 10 L. MARINI +1.590 8 36 J. MIR +1.623 9 32 L. SAVADORI +3.446 10 41 A. ESPARGARO +5.646

10.53 La pista si gomma progressivamente ed è in costante evoluzione. I tempi sul giro sono destinati di conseguenza ad abbassarsi notevolmente nel corso della giornata al Montmelò.

10.52 Comincia il primo run di giornata anche di Johann Zarco (2° ieri con una bella gara in rimonta) sulla Ducati Pramac.

10.50 KTM Tech 3 in pista sia con Petrucci che con Lecuona. Primi giri anche per il campione del mondo in carica Joan Mir sulla Suzuki.

10.48 Quartararo si ferma ai box dopo un primo run di 6 giri, mentre Bagnaia lima altri 4 decimi e taglia il traguardo in 1’42″2 con la Ducati. Ricordiamo che ieri il passo gara dei migliori si attestava sull’1’40” per poi avvicinarsi all’1’41” con il calo della gomma.

10.46 Condizioni della pista evidentemente non idilliache in questa fase, di conseguenza molte squadre decidono di attendere ulteriormente prima di cominciare a raccogliere dati indicativi.

10.44 Quartararo si migliora ulteriormente e scende sotto il muro dell’1’42” in 1’41″8. Bagnaia nel frattempo è 2° in 1’42″6 montando media davanti e soft al posteriore.

10.42 Impegnati sul tracciato anche Bagnaia, Savadori, Marini, Guintoli e Lecuona. Fermi ai box tutti gli altri.

10.40 Fabio Quartararo è il primo a far registrare un crono valido quest’oggi in 1’42″2 con una coppia di gomme medie. Tempi già interessanti, considerando le condizioni.

10.37 I team non vogliono perdere altro tempo prezioso e alcuni piloti escono dalla pit-lane per saggiare le condizioni del tracciato.

10.35 Cambio di programma dettato dalla pioggia di ieri sera, che ha cambiato completamente le condizioni della pista rispetto alle gare di ieri. Asfalto che dovrà quindi essere nuovamente gommato per poter garantire una buona aderenza.

10.32 Ci siamo!! Il turno è cominciato ufficialmente alle 10.30 e si concluderà alle 18, per un totale di 7 ore e mezza di test liberi.

10.28 Tutti fermi ai box dunque in attesa di poter cominciare il programma di lavoro odierno al Montmelò.

Se retrasa el arranque de los #CatalanTest por las condiciones de la pista. Seguimos en el box.#EquipoRepsol https://t.co/RDQxYSzmbf pic.twitter.com/v6CX8tDhUO — Box_Repsol (@box_repsol) June 7, 2021

10.23 Ricordiamo che in casa Suzuki quest’oggi ci sarà il test rider francese Sylvain Guintoli ad affiancare il campione iridato in carica Joan Mir, sostituendo di fatto l’infortunato Alex Rins.

10.20 Nel frattempo è stato rinviato l’inizio della sessione di test a causa delle condizioni della pista. Non emergono attualmente ulteriori dettagli.

10.15 Questo invece è il commento post-gara di Bagnaia dopo un deludente 7° posto a Barcellona: “Eravamo convinti di poter gestire bene la media, invece abbiamo sbagliato scelta, negli ultimi giri non ne avevo più. E’ stata una gara davvero molto dura, avevo un problema soprattutto in ingresso curva e ho rischiato di cadere. Dopo lo zero del Mugello era importante arrivare almeno al traguardo. Il Mondiale è lungo, devo concentrarmi su fare passi avanti senza badare alla classifica“.

10.10 Così Valentino Rossi dopo la caduta di ieri nel GP di Catalogna 2021: “E’ stata una gara negativa, ci aspettavamo di andare bene. Abbiamo lavorato con le Hard durante le prove ed ero veloce. L’avevo messa a punto anche nel warm-up ed ero andato bene. Oggi pomeriggio è stato difficile, la gomma non aveva grip. Ero in difficoltà fin dai primi giri. Con queste condizioni la gomma sale di temperatura e comincia a vibrare. Era difficile guidare. Alla fine mi sono anche steso, ma la mia gara era già compromessa. Mi aspettavo di più. E’ stato strano, perdevamo 6-7 decimi al giro e non sappiamo perchè“.

10.07 Honda a caccia di risposte dopo un avvio stagionale da incubo, in cui Takaaki Nakagami (Team LCR) è stato l’unico pilota in grado di piazzare degli exploit degni di nota nell’arco dei weekend di gara.

10.04 Prima fase che si preannuncia con poca azione, mentre col passare dei minuti e delle ore entreremo nel vivo alla luce del miglioramento delle condizioni della pista.

10.00 SEMAFORO VERDE!! Comincia ufficialmente la giornata di test della MotoGP a Barcellona post-GP di Catalogna.

9.58 Condizioni ottimali al Montmelò quest’oggi, con un cielo soleggiato e temperatura tra i 20 ed i 22°C.

9.55 Ecco anche la nuova classifica aggiornata del Mondiale MotoGP 2021 dopo i primi 7 round stagionali:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 115

2 Johann ZARCO Ducati FRA 101

3 Jack MILLER Ducati AUS 90

4 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 88

5 Joan MIR Suzuki SPA 78

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 75

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 54

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 44

9 Brad BINDER KTM RSA 43

10 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 31

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 29

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 26

14 Alex MARQUEZ Honda SPA 25

15 Alex RINS Suzuki SPA 23

16 Danilo PETRUCCI KTM ITA 23

17 Jorge MARTIN Ducati SPA 19

18 Marc MARQUEZ Honda SPA 16

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 15

20 Iker LECUONA KTM SPA 13

21 Luca MARINI Ducati ITA 13

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

24 Michele PIRRO Ducati ITA 3

25 Tito RABAT Ducati SPA 1

9.51 Si riparte dunque dalla vittoria di Miguel Oliveira su KTM davanti alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller. Di seguito la classifica definitiva del GP di Catalogna, dopo la doppia penalità inflitta a Quartararo:

1 25 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.1 40’21.749

2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 166.1 +0.175

3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 166.0 +1.990

4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 165.7 +5.325

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 165.7 +6.281

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 166.0 +7.815

7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 165.5 +8.175

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 165.5 +8.378

9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 165.0 +15.652

10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 164.8 +19.297

11 5 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 164.6 +21.650

12 4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 164.6 +22.533

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 164.2 +27.833

14 2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 164.1 +29.075

15 1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 163.4 +40.291

Non classificato

27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 165.3 8 Giri

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.9 9 Giri

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.5 14 Giri

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 165.0 17 Giri

9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 163.2 19 Giri

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 163.5 20 Giri

9.48 La sessione odierna di test comincerà ufficialmente alle ore 10.00 e si concluderà nel tardo pomeriggio catalano alle 18.15.

9.45 Per quanto riguarda invece la casa di Borgo Panigale, c’è una situazione un po’ particolare: da un lato le prestazioni confortanti del francese Johann Zarco e dell’australiano Jack Miller; dall’altro un “Pecco” Bagnaia in difficoltà a Barcellona.

9.41 Da valutare anche quel che faranno i leader di questo campionato, ovvero Yamaha Factory e la Ducati. Fabio Quartararo, penalizzato ieri per quanto accaduto con la vicenda della tuta aperta e del taglio della prima chicane dopo i box, vorrà voltare pagina e concentrarsi sul lavoro di test, forte comunque del suo primato in classifica generale.

9.37 Il “Dottore” spera di trovare beneficio dal materiale di cui potrà godere, nello stesso tempo l’asso nativo di Cervera ha definito quello che lo aspetta oggi come “importante” proprio perché la Casa di Tokyo, in grande difficoltà in questo 2021, sta cercando di correre un po’ ai ripari.

9.33 Si preannuncia una giornata molto importante per molti piloti ed in particolare per Valentino Rossi e Marc Marquez. I due campioni sono in grandissima difficoltà , rispettivamente con la Yamaha Petronas e la Honda e sono reduci da una gara conclusa anzitempo per via di una caduta in curva 10.

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della giornata di test collettivi della MotoGP al Montmelò.

OGGI I TEST MOTOGP DI BARCELLONA: ORARI E PROGRAMMA

PROMOSSI E BOCCIATI GP BARCELLONA

VIDEO VALENTINO ROSSI: “UN’OCCASIONE PERSA”

LA PENALIZZAZIONE INFLITTA A FABIO QUARTARARO

CAMBIA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO

VALENTINO ROSSI: “LA MOTO VIBRAVA. NUOVE COMPONENTI PER I TEST DI DOMANI”

LA FRANCIA SOGNA IL PRIMO MONDIALE

BRUTTA ITALIA A BARCELLONA

LA CRONACA DEL GP CATALOGNA MOTOGP

ORDINE D’ARRIVO GP CATALOGNA MOTOGP

FABIO QUARTARARO CORRE A PETTO NUDO DOPO AVER PERSO IL PARACOSTOLE!

VIDEO FABIO QUARTARARO CORRE A PETTO NUDO! LA TUTA SI APRE

VIDEO HIGHLIGHTS GARA MOTOGP

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP

IL RICORSO DELLA DUCATI

FRANCO MORBIDELLI: “NEGLI ULTIMI CINQUE GIRI HO SOFFERTO”

MAVERICK VINALES: “MIGLIORA IL FEELING CON LA MOTO”

FRANCESCO BAGNAIA INCOSTANTE

BRAD BINDER: “GARA DIFFICILE”

VIDEO HIGHLIGHTS GARA MOTO3

VIDEO VALENTINO ROSSI: “CI ASPETTAVAMO DI PIU'”

FRANCESCO BAGNAIA: “HO SBAGLIATO LE GOMME”

CADUTA PER VALENTINO ROSSI

VIDEO HIGHLIGHTS GARA MOTO2

VIDEO FABIO QUARTARARO: “NON HO APERTO LA TUTA”

FABIO QUARTARARO: “SUCCESSO QUALCOSA DI STRANO”

MOTOE, VINCE MIQUEL PONS

ENEA BASTIANINI: “CONTENTO DEL DECIMO POSTO”

LE PAGELLE DELLA MOTOGP

DOMANI I TEST A BARCELLONA

PROGRAMMA GP GERMANIA

MIGUEL OLIVEIRA: “RINGRAZIO LA KTM”

JACK MILLER: “NON UNA GARA SEMPLICE”

VALENTINO ROSSI CADE

13.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

13.49 E’ notte fonda per Valentino Rossi, scivolato mentre era 13° e comunque con un passo troppo lento per competere con i primi. Domani dovrà trovare una soluzione nella giornata di Test che inizierà alle 10.00 e che seguiremo in Diretta Live su OA Sport.

13.48 Fine settimana da dimenticare per Francesco Bagnaia, 7° e mai davvero in corsa per le posizioni che contano: così il titolo resta una chimera. Peraltro ha perso nettamente il confronto con gli altri ducatisti, ovvero Zarco e Miller.

13.47 Stupisce il successo della rinata KTM, sin qui anonima in questo avvio di Mondiale.

13.46 Doveva essere una gara favorevole alla Yamaha, invece le Ducati di Zarco e Miller hanno addirittura guadagnato punti su Quartararo, smarritosi dopo aver dominato le prove libere.

13.45 La classifica del Mondiale vede sempre Quartararo al comando con 118 punti, ma Zarco si avvicina a -17: è un duello tutto francese! 3° Miller a -28, 4° Bagnaia a -30, 5° Mir a -42.

13.44 Gli altri italiani: 12° Marini, 15° Savadori. Caduti Valentino Rossi e Petrucci.

13.42 Terza vittoria in carriera in MotoGP per Miguel Oliveira. Il portoghese ha preceduto Zarco, Miller, Quartararo (3″ di penalità ), Mir, Vinales, Bagnaia, Binder, Morbidelli e un bravo Bastianini, 10°.

OLIVEIRA VINCE DAVANTI A ZARCO! Quartararo è terzo all’arrivo, ma a causa della penalità chiude la gara al 4° posto! Dunque terzo gradino del podio per Miller!

-1 TRE SECONDI DI PENALITA’ PER QUARTARARO! Aveva tagliato alla curva 1 e 2!

-1 Zarco non trova lo spunto per azzardare un sorpasso.

-1 TRE DECIMI! Oliveira e Zarco si giocano la vittoria! A 1″5 Quartararo e Miller. Bagnaia è tornato davanti a Binder ed è 7°.

-2 Zarco sta provando il tutto per tutto! Si porta a mezzo secondo da Oliveira!

-2 SI GONFIA LA TUTA DI QUARTARARO! Miller lo passa in fondo al rettilineo, ma il francese torna davanti con l’incrocio di traiettoria!

-3 PAZZESCO! Quartararo ha perso il paracostole! Sta correndo con la tuta completamente aperta, a petto nudo! Allucinante!

-3 Quartararo finisce lungo in frenata, ma salva il 3° posto davanti a Miller!

-3 QUARTARARO IN DIFFICOLTA’! Viene passato in rettilineo anche da Zarco!

-4 ALLUNGA OLIVEIRA! 6 decimi su Quartararo!

-4 Ed ecco Binder che scavalca Bagnaia ed è 7°.

-5 Bagnaia è tallonato da Binder, l’italiano deve difendersi dal sudafricano della KTM. Che brutta gara per il centauro del Bel Paese. I compagni di marca Zarco e Miller sono ben più davanti. La scelta delle gomme medie non ha pagato.

-5 La caduta di Valentino Rossi.

More disappointment for @ValeYellow46! 😲 The Doctor joins the list of fallers at Turn 10! ❌#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/8dp5k4pzz9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 6, 2021

-6 Zarco a un secondo da Quartararo.

-6 Oliveira e Quartararo sono incollati. Sembrava che il francese potesse dominare, invece il portoghese gli sta rendendo la vita difficilissima…

-7 Bagnaia è 7° a 1″3 da Vinales, che lo precede.

-7 Caduto anche Iker Lecuona.

-8 Doppia gomma hard per Oliveira, media-hard per Quartararo.

-8 Vanno via Oliveira e Quartararo. Per loro 1″3 su Zarco.

-8 Vinales ha ripreso Mir, a breve l’attacco.

-8 CADUTO VALENTINO ROSSI ALLA CURVA 10! Il Dottore era 13°, peccato.

-9 Miller supera Mir ed è 4°.

-9 Attenzione perché Vinales sta risalendo forte, si trova ad appena 2″5 da Oliveira! Torna in lizza per il podio!

-9 Zarco supera Mir grazie al motore della Ducati ed è terzo! Il francese è in lotta per il Mondiale ed ora va all’attacco del connazionale Quartararo!

-10 Oliveira è l’unico tra i primi 5 con una hard all’anteriore, mentre al posteriore sono tutti con gomma dura, tranne Mir che ha una media.

-10 Zarco arrembante negli scarichi di Mir…

-10 Oliveira spinge! 3 decimi su Quartararo.

-11 Attenzione a Zarco che si è sbarazzato di Miller ed è 4°.

-11 PAZZESCO OLIVEIRA! Reagisce, supera Quartararo e torna in testa! Il portoghese della Ktm è la grande sorpresa di giornata.

-12 Quartararo, Oliveira, Mir, Miller e Zarco sono praticamente insieme. 6° Vinales a 3″5 dalla vetta. 7° Bagnaia a 3″9. 13° Valentino Rossi a 10″2.

-13 Vediamo se il francese proverà lo strappo sin da subito.

-13 Quartararo attacca all’interno Oliveira alla curva 5 ed è il nuovo LEADER DELLA GARA!

-13 Si scuote Bagnaia! Attacca Binder e, con una staccata all’interno, lo supera: è 7°!

-14 Caduto Aleix Espargarò, che era sesto. Dunque Bagnaia recupera una posizione ed è 8°.

-14 Bagnaia sempre a 3 decimi da Binder. Davvero un fine settimana molto anonimo per il pilota della Ducati.

-14 E’ imminente l’attacco di Quartararo su Oliveira. Poi dopo il francese potrebbe salutare tutti e rivederli solo dopo il traguardo.

-15 Quartararo ha ripreso Oliveira: finita la fuga del portoghese.

-15 Miller sta facendo da tappo a Zarco in questa fase. Guadagna un’altra posizione Valentino Rossi ed è 14°, dunque in zona punti.

-15 I primi 5 hanno scavato un solco importante sugli altri piloti. Ormai Bagnaia è fuori dai giochi per il podio: deve solo pensare a portare a casa più punti possibili.

-15 Quartararo guadagna e si porta a 8 decimi da Oliveira.

-16 Giro veloce per Zarco, che sta per attaccare Miller.

-16 CADUTO MARC MARQUEZ ALLA CURVA 10! Lo spagnolo continua a finire a terra…

-16 Il portoghese guida la gara davanti a Quartararo, Mir, Miller, Zarco, Aleix Espargarò, Marc Marquez, Vinales, Binder e Bagnaia. 12° Morbidelli, 15° Valentino Rossi.

-17 Quartararo a 1″1 da Oliveira.

-18 Bagnaia non ha un gran ritmo e resta 10° alle spalle di Binder. Il centauro italiano non è (ancora) da Mondiale.

-18 Quartararo rompe gli indugi e sorpassa Mir di prepotenza. Il francese inizia a fare sul serio…

-18 Caduta per Danilo Petrucci.

-19 Mir e Quartararo scavalcano Miller: ora sono 2° e 3°. Si lanciano all’inseguimento di Oliveira.

-19 Espargarò viene passato anche da Zarco ed a breve verrà attaccato da Marquez.

-19 Italiani non pervenuti finora: 10° Bagnaia, 12° Morbidelli, 14° Bastianini, 16° Petrucci, 17° Valentino Rossi, 18° Marini, 19° Savadori.

-19 Sale a 8 decimi il vantaggio di Oliveira su Miller, sorpresa incredibile!

-20 Caduta per Pol Espargarò.

-20 La soft al posteriore di Aleix Espargarò è già deteriorata, lo spagnolo viene scavalcato anche da Quartararo, che è 4°.

-20 Ora Mir scavalca Aleix Espargarò e si prende il podio provvisorio con la Suzuki.

-20 Incredibile per ora il 3° posto di Aleix Espargarò con l’Aprilia!

-21 Binder torna davanti a Bagnaia. Il pilota della Ducati sta perdendo tantissimo tempo nel duello con il sudafricano.

-21 Attenzione a Oliveira, sta allungando! Mezzo secondo su Miller! Bagnaia supera Binder ed è 9°.

-22 Valentino Rossi al momento non trova il ritmo. E’ scivolato in 16ma posizione a 4 secondi dalla vetta.

-22 Reagisce Quartararo e si riprende la quinta piazza ai danni di Zarco.

-22 Stupisce vedere Quartararo così in difficoltà . Viene passato anche da Zarco.

-23 Oliveira supera Miller ed è al comando. Errore di Quartararo, che scivola in quinta piazza.

-23 Avvio da incubo per Morbidelli, è appena 13°.

-23 Sempre al comando Miller, seguito da Oliveira, Quartararo, Mir, Aleix Espargarò, Zarco, Vinales, Binder, Marc Marquez e Bagnaia.

-23 Quartararo sa che è più forte e per il momento non forza i tempi.

-24 Quasi tutti i migliori hanno una gomma hard al posteriore, mentre Mir ha scelto una media, così come Bagnaia.

-24 4° Zarco, 5° Morbidelli. 10° Bagnaia, 13° Valentino Rossi.

-24 giri al termine. Miller e Oliveira scavalcano Quartararo alla prima curva.

SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP di Catalogna di MotoGP!

ORARIO TV8 GARA GP CATALOGNA 2021 MOTOGP

F1 E MOTOGP OGGI: ORARI DELLE GARE E COME VEDERLE IN TV

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA DI MOTOGP DI OGGI

PROGRAMMA E ORARI WARM-UP E GARA DI OGGI DI MOTOGP (DOMENICA 6 GIUGNO)

VALENTINO ROSSI: “DICONO CHE SONO VECCHIO, MA MI SENTO COMPETITIVO”

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP

PROGRAMMA GARA DI DOMANI

RIVOLUZIONATO IL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMANI: NUOVI ORARI

FRANCESCO BAGNAIA: “HO GUIDATO MALE, MA HO UN BUON PASSO”

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI MOTOGP

VALENTINO ROSSI E UN PASSO IN AVANTI POSITIVO

BAGNAIA EÂ UN MOMENTO DIFFICILE CON LA DUCATI

FABIO QUARTARARO DI UN ALTRO PIANETA, POSSIBILE FUGA NEL MONDIALE

COME RIVEDERE LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8

FABIO QUARTARARO: “UNA POLE IMPORTANTE”

LE DICHIARAZIONI DI JACK MILLER

FRANCO MORBIDELLI: “SARA’ DURA TENERE IL PASSO DEI PRIMI IN GARA”

JOHANN ZARCO: “PRIMA FILA GRAZIE A BINDER, NON ABBIAMO GAS”

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE MOTOGP

VIDEO LA CADUTA DI JACK MILLER

VIDEO DICHIARAZIONI MORBIDELLI

VIDEO DICHIARAZIONI ZARCO

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI MOTO3



LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI MOTO2

VIDEO HIGHLIGHTS MOTO3

VIDEO HIGHLIGHTS MOTO2

La cronaca della FP3Â – Qualificati a Q1 e Q2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2021, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti sono pronti per darsi battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani pomeriggio. Si preannuncia grande spettacolo perché dopo le prove libere diversi centauri sono molto vicini tra loro e si fronteggeranno all’ultimo sangue per cercare di scattare il più avanti possibile.

Al Montmelò si dovrebbe assistere a una nuova sfida tra le Ducati e le Yamaha. Francesco Bagnaia vuole riscattare lo zero del Mugello, Jack Miller punta al rilancio, Johann Zarco cerca continuità . Sull’altro fronte il leader del Mondiale Fabio Quartararo va velocissimo, si sta ben comportando Maverick Vinales, attenzione alla Petronas di Franco Morbidelli. Si spera in un’inversione di rotta da parte di Valentino Rossi e di Marc Marquez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2021, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 13.30 con i 30 minuti di prove libere 4, poi dalle 14.10 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

Foto: MotoGP.com press