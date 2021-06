MotoGP, qualifiche su TV8: orari differita sintesi, programma, streaming

Oggi, sabato 5 giugno, è proseguito il fine settimana del GP di Catalogna del Motomondiale 2021, con le ultime sessioni delle prove libere e le qualifiche delle tre classi che si sono disputate a Barcellona, nell’ambito della settima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Per chi non avesse potuto seguire in diretta le qualifiche ufficiali, di queste verrà trasmessa una sintesi in differita per quel che concerne le tre classi gratuitamente ed in chiaro su TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it a partire dalle ore 16.25. Di seguito il programma completo delle differite proposte in chiaro del sabato del GP di Catalogna del Motomondiale.

PROGRAMMA DIFFERITA MOTOMONDIALE 5 GIUGNO

Sabato 5 giugno, ore 16.25

Moto 3, Moto GP e Moto 2 – Sintesi in differita delle qualifiche

Sintesi in differita gratuita in tv su TV8

Sintesi in differita gratuita in streaming su tv8.it

Foto: LaPresse