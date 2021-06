Moto3, Gabriel Rodrigo centra la pole nel GP di Catalogna, 3° Antonelli davanti a Nepa, 25° Acosta!

La FP3 disputata questa mattina, aveva creato uno scenario davvero interessante per le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2021, con numerosi “big” della classe più leggera costretti a passare dalla Q1. Di questo scenario ne hanno fatto le spese gente come Andrea Migno, Sergio Garcia e Pedro Acosta che, quindi, domani dovranno risalire dalle retrovie dello schieramento!

La gara del Montmelò (che, giova ricordarlo, prenderà il via alle ore 11.20) sarà quindi particolarmente emozionante e vedrà scattare dalla pole position l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) con il tempo di 1:47.597 e 317 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia, lo spagnolo Jeremy Alcoba, con il quale ha messo in scena un’ottima tattica a livello di scie. Completa la prima fila (non gli succedeva dal Gran Premio del Giappone di Motegi 2019) il nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) con il tempo di 1:47.958 a 361.

Dopo l’ottima FP3 di questa mattina, si conferma con il quarto posto Stefano Nepa (KTM BOE) in 1:48.295 a 698 millesimi dalla pole (suo miglior risultato della carriera), quindi è quinto lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) a 721, davanti al britannico John McPhee (Honda Petronas) sesto a 753. Settimo il suo compagno di team, il sudafricano Darryn Binder, con un distacco di 892 millesimi, quindi ottavo il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 901, nono lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 903 con Ricciardo Rossi (KTM BOE) decimo a 955.

Si ferma in undicesima posizione Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 1.065 dalla vetta, quindi è sedicesimo Dennis Foggia (Honda Leopard) a 1.629, mentre è diciannovesimo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar), eliminato già nella Q1 per appena 77 millesimi, quindi ventunesimo Andrea Migno (Honda Snipers) che, suo malgrado, è finito nella ghiaia in curva 5 nel corso del suo tentativo finale, mentre ha fatto addirittura peggio il leader della classifica iridata. Partirà infatti venticinquesimo lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), infine ventottesimo ed ultimo Elia Bartolini (KTM Avintia).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA 2021 – MOTO3

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 240.0 1’47.597

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 238.4 1’47.914 0.317 / 0.317

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 1’47.958 0.361 / 0.044

4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 240.0 1’48.295 0.698 / 0.337

5 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 240.0 1’48.318 0.721 / 0.023

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.8 1’48.350 0.753 / 0.032

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 243.7 1’48.489 0.892 / 0.139

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 245.4 1’48.498 0.901 / 0.009

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.0 1’48.500 0.903 / 0.002

10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 237.3 1’48.552 0.955 / 0.052

11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.2 1’48.662 1.065 / 0.110

12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 1’48.717 1.120 / 0.055

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 243.7 1’48.860 1.263 / 0.143

14 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.7 1’48.957 1.360 / 0.097

15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.4 1’48.984 1.387 / 0.027

16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 238.9 1’49.226 1.629 / 0.242

17 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 228.3 1’49.297 1.700 / 0.071

18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 235.2 1’49.421 1.824 / 0.124

Credit: MotoGP.com Press