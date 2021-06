Fabio Quartararo vola a prendersi la quinta pole consecutiva, impadronendosi anche del Montmelò e mandando un chiaro segnale alla MotoGP. 1’38″853 il suo tempo, che certifica la forza della sua Yamaha, ma anche la sua: il transalpino, molto semplicemente, non si ferma di fronte a nulla. E domani partirà con gran voglia di fare in questo GP di Catalogna.

Intervistato a bordo pista da Sky, il francese ha detto: “E’ stato un giro molto veloce, è stato buono, ma al secondo run ho scaldato molto bene le gomme ed era meglio. E’ importante che stiamo in prima fila“

Queste invece le parole successive del nizzardo, sempre a Sky: “E’ stato un giro che era buono, ma nel secondo run ho trovato una bandiera gialla. Questo giro per me era meglio, ma è più importante essere in pole position. Sono molto contento per la Yamaha e per me“.

Sul proprio periodo: “E’ un momento magico per me, quando tutto va bene siamo tutti felici ed è tutto più facile. Ma dobbiamo stare attenti perché non bisogna mai rilassarsi. Devo lavorare los tesso, continuare a fare questo lavoro e continuare ad andare così“. E sulle prospettive per la gara di domani: “Devo vedere se posso andare via davanti, vedremo“.

Foto: MotoGP.com Press