MotoGP, classifica qualifiche GP Catalogna: pole di Quartararo, Valentino Rossi 11°. Delude Bagnaia

Anche se non nella sua migliore versione, Fabio Quartararo non si smentisce e centra la pole position del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Per il francese si tratta della diciottesima partenza al palo della sua carriera, la quinta consecutiva in questa stagione.

Nonostante un ultimo tentativo nel quale ha dovuto levare il gas, il portacolori del team ufficiale della Yamaha è risultato il più veloce in 1:38.853 con appena 37 millesimi su Jack Miller. L’australiano del team Ducati ufficiale, invece, nel corso di un giro a tutta, è finito al tappeto in curva 3, gettando alle ortiche tutte le sue chance di sopravanzare il pilota soprannominato “El Diablo”. Completa la prima fila il francese Johann Zarco (Ducati Pramac), sempre eccellente quando si parla di time attack, in terza posizione con il crono di 1:39.049 a 196 millesimi dalla pole position. Quarta posizione per il lusitano Miguel Oliveira (Red Bull KTM) che conferma quanto di buono fatto vedere al Mugello con il tempo di 1:39.099 a 246 millesimi dalla vetta. Quinto il primo degli italiani, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) in 1:39.109 a 256, mentre è sesto Maverick Vinales (Yamaha) in 1:39.157 a 304.

Settimo lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:39.218 a 365 millesimi, ottavo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 490, mentre è solamente nono Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) che, anche per colpa di due giri cancellati per “track limits”, si ferma a 506 millesimi. Decimo posto per il campione del mondo Joan Mir (Suzuki) a 578 millesimi, davanti a Valentino Rossi (Yamaha Petronas) che cade all’inizio della Q2, cambia moto, e chiude undicesimo in 1:39.605 a 752 millesimi dalla vetta. Dodicesimo, infine, il padrone di casa Pol Espargarò (Honda) a 2.938 e, a sua volta, finito nella ghiaia catalana.

Domani scatterà dalla tredicesima posizione Marc Marquez (Honda) che, nella Q1, si appiccica alla scia di Jack Miller, ma per 11 millesimi viene estromesso dal compagno di scuderia Pol Espargarò. Quattordicesimo il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda), davanti al padrone di casa Jorge Martin (Ducati Pramac) ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio di Portimao, quindi sedicesimo il suo connazionale Iker Lecuona (KTM Tech3) che ha concluso il suo sabato nella ghiaia del Montmelò, dopo aver messo a segno un crono di tutto rispetto. Scatterà dalla diciassettesima casella, invece, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama), dalla diciottesima Danilo Petrucci (KTM Tech3), dalla diciannovesima Luca Marini (Ducati Avintia VR46), quindi in ventunesima ed ultima Lorenzo Savadori (Aprilia), preceduto anche dallo spagnolo Alex Marquez (LCR Honda).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA 2021 – MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’38.853

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’38.890 0.037 / 0.037

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 350.6 1’39.049 0.196 / 0.159

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’39.099 0.246 / 0.050

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’39.109 0.256 / 0.010

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.157 0.304 / 0.048

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’39.218 0.365 / 0.061

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’39.343 0.490 / 0.125

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’39.359 0.506 / 0.016

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’39.431 0.578 / 0.072

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’39.605 0.752 / 0.174

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’41.791 2.938 / 2.186

Credit: MotoGP.com Press

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP