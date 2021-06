Si sapeva come il Gran Premio di Catalogna 2021 di MotoGP potesse segnare un momento forse già decisivo della stagione, e le qualifiche sul tracciato del Montmelò lo hanno ampiamente confermato. Fabio Quartararo, alla quinta pole consecutiva, vuole ufficialmente mettere le mani sul titolo, e sogna la fuga a livello di classifica generale.

Tutto, infatti, sembra portare verso il suo quarto successo nelle prime sette uscite della stagione, per portare il suo margine di vantaggio sugli inseguitori già oltre i 24 punti attuali. Ovvero, oltre una gara piena di distacco. Un fardello non da poco per i rivali, che vedrebbero fuggire un pilota che quest’anno non sbaglia un colpo e, giova ricordarlo, senza l’infortunio al braccio durante la gara di Jerez, sarebbe già scappato.

Anche il fine settimana del Montmelò sta confermando come il nativo di Nizza sia in un momento di forma eccezionale. Domani scatterà davanti a tutti, nonostante non abbia messo a segno in qualifica un giro perfetto, quindi proverà a sfruttare un passo che, per quanto visto nella FP4, non ha eguali nello schieramento.

La sua M1 si sposa ormai in maniera perfetta con il suo stile di guida. “El Diablo” sa esaltarsi nel time attack, come sempre, ma ora ha messo assieme anche una solidità mentale importante che lo aiuta in gara. Domani partirà come ovvio favorito, con le sole Ducati che, forse, potranno opporsi. Se arriverà un successo anche al Montmelò, potrà già iniziare a vedere il titolo all’orizzonte, e siamo solamente a giugno…

Credit: MotoGP.com press