ORDINE D’ARRIVO GP MONACO 2021 MONTECARLO

MATTIA BINOTTO: “LA VITTORIA ERA ALLA PORTATA. PROBLEMA SU UN SEMIMOZZO DI LECLERC”

CARLOS SAINZ: “LA FERRARI DEVE ESSERE FIERA DEI PROGRESSI FATTI”

CHARLES LECLERC: “FORSE IL PROBLEMA NON E’ LEGATO AL CAMBIO, SONO TRISTE”

CHARLES LECLERC NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE

LA CRONACA DELLA GARA

16.50 La Ferrari si è trovata a proprio agio nelle curve lente di Montecarlo. Spiace per Leclerc, ma Sainz ci ha messo una pezza. L’auspicio è che il rendimento possa migliorare anche su differenti tipologie di piste, anche se non bisogna illudersi. La speranza principale è che la Rossa torni a giocarsi veramente il Mondiale dal 2022, quando verrà attuata una vera e propria rivoluzione regolamentare.

16.49 La Ferrari non saliva sul podio dal 3° posto di Sebastian Vettel nel GP di Turchia del novembre 2020.

16.48 Carlos Sainz ha sfruttato i ritiri di Leclerc e Bottas per accaparrarsi un secondo posto prezioso. Lo spagnolo si conferma decisamente solido e consistente.

16.47 Ricordiamo che Charles Leclerc non è partito perché, durante il giro di installazione, ha avvertito un problema alla parte sinistra della Ferrari: pare si tratti del semiasse collegato al cambio. In pratica la gara del monegasco è finita ancora prima di iniziare.

16.44 Red Bull in vetta anche alla classifica costruttori:

1. Red Bull 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

5. AlphaTauri 25

6. Alpine 17

7. Aston Martin 10

8. Alfa Romeo 1

16.43 Verstappen sale in vetta al Mondiale piloti, sorpassando Hamilton!

1. Max Verstappen (Red Bull) 105

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 101

3. Lando Norris (McLaren) 56

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 47

5. Sergio Perez (Red Bull) 44

6. Charles Leclerc (Ferrari) 40

7. Carlos Sainz (Ferrari) 38

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 24

9.Pierre Gasly (AlphaTauri) 16

10. Esteban Ocon (Alpine) 12

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) 10

12. Lance Stroll (Aston Martin) 9

13. Fernando Alonso (Alpine) 5

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

16.42 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

2 Carlos SAINZ Ferrari+8.968 1

3 Lando NORRIS McLaren+19.427 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+20.490 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+52.586 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+54.062 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+67.103 2

8 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

9 Esteban OCON Alpine1 L 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

14 George RUSSELL Williams1 L 1

15 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team3 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team3 L 1

16.42 Il punto di bonus per il giro veloce va a Lewis Hamilton.

16.41 Max Verstappen vince il GP di Monaco 2021! 12 successi in carriera per l’olandese. 2° Sainz, al primo podio in carriera con la Ferrari. 3° Norris con la McLaren. Completano la top10 Perez, Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon e Giovinazzi, bravo a strappare un punticinoi.

78° giro/78 Ultima tornata!

77° giro/78 Verstappen inizia il penultimo giro con 9″8 su Sainz.

76° giro/78 Chissà come sarebbe andata per la Ferrari se Charles Leclerc fosse partito dalla pole. Il problema al semiasse sinistro gli ha impedito di prendere parte alla gara.

75° giro/78 Sainz verso il primo podio in carriera con la Ferrari.

74° giro/78 Verstappen mantiene 8″8 su Sainz.

73° giro778 Perez ha 24″ di vantaggio su Vettel. La Red Bull potrebbe decidere di fermarlo per montare gomme soft e strappare il punto di bonus a Hamilton. Ma è rischioso.

72° giro/78 Perez resta a 8 decimi da Norris, chiaramente non trova uno spiraglio per passare.

72° giro/78 Ocon fa da tappo a Giovinazzi e su di loro si riporta anche Raikkonen.

71° giro/78 1’12″909, ecco lo scontato giro veloce per Hamilton, che si prende il punto di bonus. Una regola che a noi non piace per niente. Comunque l’inglese ha effettuato una tornata di pura rabbia.

70° giro/78 Se Hamilton, come prevedibile, conquisterà il punto di bonus, allora sarebbe a -4 da Verstappen in classifica.

69° giro/78 1’14″037 per Tsunoda, giro veloce per il giapponese dell’AlphaTauri con gomme soft.

68° giro/78 PIT-STOP PER HAMILTON! In Mercedes le pensano proprio tutte…Monta gomme soft e va a caccia del giro veloce che gli garantirebbe il punto di bonus.

68° giro/78 Hamilton sempre 7° a 2″1 da Gasly. Il campione del mondo ha compromesso in qualifica il suo fine settimana.

67° giro/78 Perez sembra intenzionato ad azzardare un sorpasso su Norris…Sono davvero vicinissimi…

66° giro/78 Si è stabilizzato sui 7″ il ritardo di Sainz da Verstappen. Lo spagnolo si sta confermando un pilota decisamente consistente.

65° giro/78 Perez ha ripreso Norris per il terzo posto. Ora il britannico della McLaren è sotto pressione. Tuttavia, se non commetterà errori, manterrà il 3° posto.

64° giro/78 Carlos Sainz ha capito che ormai non è più il caso di correre rischi. Perde 1″3 nei confronti di Verstappen e scivola a 7″.

63° giro/78 Stroll sotto investigazione per aver oltrepassato la linea gialla di demarcazione in uscita dai box.

63° giro/78 Perez a 2″6 da Norris per il terzo posto.

62° giro/78 Giovinazzi è molto più veloce di Ocon, il francese mantiene appena mezzo secondo sull’italiano. Ma è sempre il solito discorso: a Montecarlo non si passa!

61° giro/78 Allungo definitivo di Verstappen, 5″3 su Sainz. Ma allo spagnolo va benissimo così.

60° giro/78 Stroll torna in pista in ottava posizione, dunque ha guadagnato due posizioni: superati Ocon e Giovinazzi. Altro overcut andato a buon fine.

59° giro/78 Pit-stop per Stroll, che sin qui ha utilizzato gomme hard. Ora monta le soft.

59° giro/78 Hamilton alza il piede e scivola a 2″4 da Gasly.

58° giro/78 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+3.505 1

3 Lando NORRIS McLaren+16.461 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.866 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+39.680 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+44.800 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+46.712 1

8 Lance STROLL Aston Martin+48.941 – –

9 Esteban OCON Alpine+69.998 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+70.958 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L – –

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

57° giro/78 Stroll non si è ancora fermato, attenderà gli ultimi giri per farlo. Da regolamento occorre terminare la gara avendo utilizzato almeno due mescole differenti di gomme. In pratica è obbligatorio effettuare almeno un pit-stop.

57° giro/78 Hamilton a 8 decimi da Gasly. Proverà ad azzardare il sorpasso all’uscita dal tunnel?

56° giro/78 Sainz a 2″9 da Verstappen. Ottimo passo per la Ferrari, ma la Red Bull non è da meno.

54° giro/78 La Ferrari non sale sul podio dal 3° posto di Sebastian Vettel nel GP di Turchia 2020. Era il 15 novembre.

53° giro/78 La sensazione è che se Leclerc fosse partito dalla pole, mantenendo la posizione dopo la partenza, avrebbe vinto con ottime possibilità. Ma ormai è andata così…

52° giro/78 Gara anonima per Alonso, 13°: ha compromesso tutto ieri in qualifica. Il compagno di squadra Ocon è 9°.

51° giro/78 Hamilton a 2″6 da Gasly. Stanotte si sognerà gli scarichi dell’AlphaTauri…

50° giro/78 Sainz a 2″8 da Verstappen. Ma inutile illudersi: a Monaco superare è un’utopia.

49° giro/78 Se la gara finisse così, Verstappen salirebbe in testa al Mondiale piloti con 105 punti, +5 su Hamilton. Red Bull che supererebbe la Mercedes nella classifica costruttori!

48° giro/78 Sempre 3″2 di vantaggio per Verstappen su Sainz a 30 tornate dalla conclusione.

47° giro/78 La classifica. Solo Stroll non si è ancora fermato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

2 Carlos SAINZ Ferrari+3.161 1

3 Lando NORRIS McLaren+9.963 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.201 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+27.728 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+31.291 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+33.128 1

8 Lance STROLL Aston Martin+37.028 – –

9 Esteban OCON Alpine+52.250 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+53.499 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L – –

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

19 Valtteri BOTTAS Mercedes– 1

46° giro/78 Verstappen gestisce 3″2 su Sainz. E’ evidente che il pilota della Red Bull sta amministrando.

45° giro/78 Il punto di bonus per il giro veloce è sempre virtualmente di Sergio Perez. Il messicano, grazie all’overcut, è passato dall’ottava alla quarta posizione (complice anche il ritiro di Bottas).

44° giro/78 Nel gioco delle strategie Antonio Giovinazzi è stato superato da Ocon. Ora si gioca la posizione anche con Stroll, che non si è ancora fermato.

43° giro/78 In tribuna si vede anche Serena Williams, che al termine della gara sventolerà la bandiera a scacchi. Si tratta della più grande tennista della storia.

42° giro/78 Non tanti, ma oggi la Ferrari sta guadagnando punti sulla McLaren in ottica classifica costruttori. Certo, con Leclerc il bottino sarebbe potuto essere ben maggiore.

41° giro/78 Sainz ha quasi dimezzato il suo distacco da Verstappen. Da 6″ a 3″7!

40° giro/78 Vettel, quinto, sta disputando la sua miglior gara da quando è arrivato alla Aston Martin.

40° giro/78 Domenica nerissima per la Mercedes sin qui. Bottas era secondo, ma si è ritirato perché i meccanici non sono riusciti a staccare la gomma destra anteriore durante il pit-stop. Hamilton aveva provato ad anticipare il cambio gomme, ma gli è andata malissimo: non solo non ha superato Gasly, ma è stato passato anche da Perez e Vettel!

39° giro/78 I primi sette in classifica, Sainz compreso, hanno montato tutti gomme hard, proprio per andare sino in fondo.

38° giro/78 A questo punto, salvo incidenti o problemi meccanici, le prime sette posizioni non dovrebbero cambiare più. A Monaco si effettua un solo cambio gomme, perché il degrado è davvero contenuto.

38° giro/78 Giovinazzi è uscito dalla zona punti, ma tre piloti dinanzi a lui devono ancora fermarsi.

37° giro/78 Questa la classifica dopo i pit-stop:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+6.420 1

3 Lando NORRIS McLaren+10.296 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.124 1

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+19.981 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+23.015 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+24.718 1

8 Esteban OCON Alpine+29.228 – –

9 Lance STROLL Aston Martin+31.901 – –

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+41.336 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+48.695 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+49.577 1

13 Fernando ALONSO Alpine+53.709 – –

14 Nicholas LATIFI Williams+70.278 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+71.698 – –

16 George RUSSELL Williams1 L 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L – –

19 Valtteri BOTTAS Mercedes– 1

35° giro/78 Perez si porta al comando, ma non si è ancora fermato per cambiare le gomme.

34° giro/78 Pit-stop anche per Max Verstappen, velocissimo! Appena 2″.

34° giro/78 Disastro Mercedes. Il pit-stop anticipato di Hamilton è costato al britannico il sorpasso da parte di Vettel! Poi il ritiro di Bottas. Questa gara potrebbe dare una svolta al Mondiale.

33° giro/78 Fase molto caotica. Pit-stop anche per Carlos Sainz, per fortuna va tutto liscio.

32° giro/78 Pit-stop anche per Vettel, rientra davanti a Gasly e Hamilton di un soffio!

32° giro/78 SI RITIRA VALTTERI BOTTAS! Qualcosa non ha funzionato nel montare la gomma anteriore destra!

31° giro/78 Gasly si ferma ai box e rientra davanti a Hamilton!

31° giro/78 NON RIPARTE ANCORA BOTTAS, SAINZ E’ SECONDO!

31° giro/78 PIT-STOP ANCHE PER BOTTAS, LENTISSIMOOOOOOOOOOO!!! Non riescono a fissare l’anteriore destra!

30° giro/78 PIT-STOP ANTICIPATO PER HAMILTON! Gomme hard per il britannico. Una scelta strategica che potrebbe mandare in confusione gli altri team…

30° giro/78 La classifica della gara.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+4.945 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+6.792 – –

4 Lando NORRIS McLaren+13.049 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+15.776 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+17.025 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+20.061 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+21.397 – –

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+36.720 – –

10 Esteban OCON Alpine+38.582 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+41.280 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+52.251 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+57.364 – –

14 Fernando ALONSO Alpine+63.249 – –

15 George RUSSELL Williams+74.410 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+75.721 – –

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L – –

29° giro/78 Ora Hamilton è molto vicino a Gasly.

28° giro/78 Al momento Sainz avrebbe un passo per andare più forte rispetto a Bottas, ma chiaramente non può superare il finlandese.

27° giro/78 Attenzione perché a Montecarlo fermarsi dopo è un vantaggio, perché chi si ferma prima rischia di rimanere imbottigliato nel traffico. Dunque occhio agli overcut.

26° giro/78 Bottas inizia a fare tanta fatica con le gomme.

26° giro/78 Iniziati i doppiaggi. VERSTAPPEN E’ IN FUGA! 4″6 su Bottas, 6″2 su Sainz.

25° giro/78 Hamilton sempre 6° a 2″ da Gasly. Il britannico sembra rassegnato. O forse sta solo aspettando un colpo di fortuna…

25° giro/78 Il punto di bonus per il giro veloce, al momento, appartiene sempre a Sergio Perez, 8°.

24° giro/78 Chiaramente per Sainz è impossibile superare in pista Bottas. L’unica chance potrebbe averla con il pit-stop.

23° giro/78 SAINZ SI PORTA A 1″4 DA BOTTAS! Che Ferrari! Aumentano i rimpianti per Leclerc, ma ora bisogna andare a prendersi questo podio!

22° giro/78 Sempre molto solida la gara di Antonio Giovinazzi, 9° a 30″ dalla vetta.

21° giro/78 Verstappen scappa via! 2″8 su Bottas! 3° Sainz a 4″7.

20° giro/78 Dunque Charles Leclerc ha escluso che il problema della Ferrari sia stato il cambio. Addirittura non è neanche scontato che il guasto sia stato provocato dall’incidente di ieri!

20° giro/78 Verstappen ci crede, 2″4 su Bottas!

15.24 Charles Leclerc a SkySport: “Ho solo tanta tristezza. I meccanici ce l’hanno messa tutta. Pare che il problema non venga dal cambio, ma dalla parte sinistra della macchina. Stiamo cercando di capire cos’è. Ieri abbiamo controllato tutti i pezzi e sembravano a posto. Dobbiamo vedere cosa ha ceduto e se è dipeso dal mio incidente di ieri. Ho fatto un errore, ma alla fine ero in pole“.

18° giro/78 Hamilton 6° a 13″6 da Verstappen.

17° giro/78 1’15″760, Verstappen prova ad allungare per davvero. Bottas a 2″2.

16° giro/78 1’15″818 per Verstappen, giro veloce per Verstappen. 1″7 su Bottas, 4″1 su Sainz, 8″1 su Norris, che perde ancora dallo spagnolo della Ferrari.

15° giro/78 Sainz sta andando forte. Si è costruito un tesoretto di 3” di vantaggio su Norris.

14° giro/78 Se la classifica a fine gara sarà questa, con Verstappen primo e Hamilton sesto, allora l’olandese salirebbe in vetta al Mondiale!

14° giro/78 A Montecarlo, per effettuare un sorpasso in pista, devi avere una macchina che vada almeno 5 o 6 volte più veloce di quella che ti precede…

13° giro/78 Giro veloce di Perez, che non riesce ovviamente a sbarazzarsi di Vettel.

13° giro/78 La classifica della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.598 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+3.832 – –

4 Lando NORRIS McLaren+7.245 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+9.643 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+11.044 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+18.203 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+20.250 – –

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+22.655 – –

10 Esteban OCON Alpine+25.941 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+27.436 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+31.479 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+34.480 – –

14 Fernando ALONSO Alpine+36.520 – –

15 George RUSSELL Williams+37.696 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+39.216 – –

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+40.359 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+42.209 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+44.275 – –

12° giro/78 Verstappen si riprende il giro veloce in 1’16″225. 1″7 su Bottas.

11° giro/78 Verstappen sta gestendo la gara a proprio piacimento. Inizierà a spingere davvero solo prima di fermarsi per il cambio gomme.

10° giro/78 Guadagna Sainz e si porta a 2″4 da Bottas e 3″5 da Verstappen. Ma lo spagnolo deve pensare solo a portare a casa un podio prezioso per la Ferrari.

9° giro/78 Ora Verstappen inizia a rallentare per conservare le gomme. Un classico a Montecarlo.

9° giro/78 1’16″655, giro veloce per Norris con la McLaren!

8° giro/78 Guadagna 2 decimi Verstappen e si riprende il giro veloce. Sainz scivola a 4″1 dalla vetta.

7° giro/78 Hamilton per ora non può fare altro che attendere. Resta a 2″ da Gasly, sa che non può superarlo e non vuole distruggere le gomme rimanendo negli scarichi dell’AlphaTauri.

7° giro/78 Bottas rimane incollato a Verstappen, appena 1″2. Il finlandese vuole giocarsi la vittoria con la strategia, magari provando un overcut.

6° giro/78 A dire il vero un sorpasso al tornantino si è visto. Al 1° giro Schumacher ha passato il compagno di squadra della Haas, il russo Mazepin. Ora il tedesco è 18°, penultimo.

6° giro/78 1’16″892 per Verstappen, giro veloce della gara.

5° giro/78 Perez in scia a Vettel, è lotta per il 7° posto. Ma sappiamo che superare a Monaco è quasi impossibile…

5° giro/78 Solo un colpo di fortuna può salvare il fine settimana di Fernando Alonso. Lo spagnolo al momento è 18°.

4° giro/78 Verstappen al comando con 1″2 su Bottas. Non molla il finlandese. A 3″2 Sainz, che ora sta iniziando ad ingranare. 4° Norris a 5″3, 5° Gasly a 6″8, 6° Hamilton a 8″2. Bravo Giovinazzi, 9° a 12″4.

3° giro/78 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.027 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+3.085 – –

4 Lando NORRIS McLaren+4.466 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+5.512 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+6.621 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.238 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.855 – –

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+9.540 – –

10 Esteban OCON Alpine+10.520 – –

11 Lance STROLL Aston Martin+11.462 – –

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+13.179 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+14.012 – –

14 Fernando ALONSO Alpine+14.501 – –

15 George RUSSELL Williams+15.241 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+16.702 – –

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+17.626 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+18.442 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+19.111 – –

2° giro/78 I primi 10 montano gomme soft, hard per Stroll che è 11°.

2° giro/78 Partenza a razzo di Verstappen e Bottas. Scappano via, Sainz ha già perso 3″ dalla coppia di testa!

1° giro/78 Verstappen chiude subito la porta a Bottas e conserva la prima posizione. Bene Carlos Sainz, 3° con la Ferrari. Hamilton è 6°, dunque non ha guadagnato posizioni.

15.02 SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Monaco 2021 a Montecarlo!

15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza…

15.00 Giro di ricognizione!

14.58 Saranno ben 78 i giri da percorrere. A Montecarlo, come peraltro stiamo già vedendo, può davvero succedere di tutto…

14.55 Ricordiamo che sono presenti anche i tifosi. Occupato il 40% dei posti disponibili sulle tribune.

14.54 A questo punto la grande occasione sarà per Carlos Sainz. Lo spagnolo parte terzo, deve assolutamente partire bene per giocarsi un podio che, in qualche modo, renderebbe meno amara la domenica della Ferrari.

14.52 Dal sogno all’incubo in pochi attimi. Davvero un bruttissimo colpo per la Ferrari. Questa era forse l’unica occasione dell’anno per puntare ad una vittoria in una gara asciutta.

14.51 L’annuncio della Ferrari: impossibile riparare il guasto prima della gara. Charles Leclerc non partirà.

RACE UPDATE: Charles will not start the race due to an issue with the left driveshaft which is impossible to fix in time for the start of the race. #MonacoGP — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 23, 2021

14.48 La nuova griglia di partenza dopo il ritiro di Charles Leclerc:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Pierre Gasly (AlphaTauri)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Sebastian Vettel (Aston Martin)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14. George Russell (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Fernando Alonso (Alpine)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Nikita Mazepin (Haas)

19. Mick Schumacher (Haas)

14.46 E’ incredibile quanto sia sfortunato Charles Leclerc a Montecarlo. Ha preso parte per tre volte al GP di Monaco e non l’ha mai portato a termine. Addirittura oggi neppure lo ha iniziato…

14.45 Il Principe Alberto di Monaco va a consolare in prima persona Charles Leclerc.

14.43 Per la precisione si è rotto il semiasse sinistro collegato al cambio. Evidentemente l’incidente di ieri ha lasciato una conseguenza di cui i meccanici non si sono accorti durante le verifiche.

14.40 Marc Gené a SkySport: “Per la Ferrari la macchina era a posto“.

14.38 E dire che, questa mattina, la Ferrari aveva annunciato che, dopo le verifiche effettuate, il cambio non presentava problemi. Si sono sbagliati.

UPDATE A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position.#essereFerrari🔴 #MonacoGP🇲🇨 pic.twitter.com/N3gJPgflfG — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 23, 2021

14.37 Charles Leclerc sta camminando per i box, salutando i tifosi. E’ assolutamente sconsolato.

14.35 Ecco cosa è successo. Charles Leclerc è uscito dai box per effettuare l’installation lap, ovvero il giro di installazione. Si è reso conto che la macchina ha problemi ed è rientrato ai box! Non può gareggiare, incredibile!

14.33 COLPO DI SCENA! Purtroppo Charles Leclerc non partirà con la Ferrari!

14.30 Guardando agli uomini in attività, se ne contano sette a vantare almeno un ingresso nella top-three. Al riguardo va rimarcato come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel abbiano la possibilità teorica di raggiungere Senna, in quanto hanno sinora collezionato 7 podi.

7 (3-2-2) – HAMILTON Lewis

7 (2-5-0) – VETTEL Sebastian

4 (2-1-1) – RÄIKKONEN Kimi

4 (2-1-1) – ALONSO Fernando

4 (1-1-2) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

14.28 Sul fronte dei podi, non sorprende come il pilota con il maggior numero di top-three a Montecarlo sia Ayrton Senna, issatosi a quota 8. Ai suoi sei successi (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), il brasiliano aggiunge anche il secondo posto del 1984 e la terza posizione del 1986. Va dunque rimarcato come il paulista si sia sempre piazzato fra i primi tre quando è arrivato al traguardo. Infatti nel 1985 e nel 1988 si dovette ritirare rispettivamente a causa di un problema meccanico e di un clamoroso errore di distrazione, quando aveva il successo in pugno.

14.26 Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1).

14.23 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2007) e Lewis Hamilton (2008).

14.19 Nella storia del Gran Premio di Monaco, ci sono anche 2 successi italiani. Il primo è datato 1982 e porta la firma di Riccardo Patrese, impostosi in una gara dal finale caotico. Dopodiché, nel 2004, Jarno Trulli ha colto proprio nel Principato l’unica affermazione della sua carriera.

14.16 Sono invece ben cinque i piloti in attività a vantare affermazioni a Montecarlo. Fra di essi si distingue Lewis Hamilton, passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 3 occasioni (2008, 2016, 2019). Sono 2 le affermazioni di Fernando Alonso (2006, 2007) e di Sebastian Vettel (2011, 2017), mentre hanno primeggiato 1 volta Kimi Räikkönen (2005) e Daniel Ricciardo (2016).

14.12 Il pilota più blasonato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Il brasiliano detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo il solo ad aver trionfato in 5 edizioni di fila.

14.08 Le origini del Gran Premio di Monaco sono antecedenti alla nascita del Mondiale di Formula Uno. L’edizione inaugurale della gara risale addirittura al 1929, quando venne creata su impulso di Antony Noghès. Ben presto l’evento guadagnò popolarità e prestigio, tanto da essere ritenuto uno dei più importanti nello scenario delle corse automobilistiche già negli anni ’30. Con la nascita del campionato iridato, il GP venne inserito nel programma della prima stagione (1950), salvo poi vivere un momento di crisi. Cionondimeno, dal 1955 in poi la competizione tenuta nel Principato non è mai venuta meno se non nel 2020, quando è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Quella del 2021 sarà quindi la 67ma edizione della storia. Solo il Gran Premio d’Italia e quello di Gran Bretagna, inseriti nel calendario di ogni edizione del Mondiale, possono vantare un numero maggiore di presenze.

14.05 Dopo aver mancato l’appuntamento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, il Gran Premio di Monaco fa il suo ritorno nel calendario del Mondiale di Formula Uno. Domenica 23 maggio la Formula Uno ritroverà quindi una delle proprie istituzioni. Nonostante il tracciato, ricavato per le strade di Montecarlo, sia ormai considerato anacronistico, la gara rimane una delle più iconografiche in assoluto. Non solo per il Circus, ma per l’intero panorama del motor sport. Infatti il GP è ritenuto una delle competizioni più prestigiose in assoluto assieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 ore di Le Mans.

14.00 Un’ora all’inizio della gara! Charles Leclerc e Carlos Sainz ci fanno fare un giro tra le strade del Principato di Monaco.

12.30 UFFICIALE! Non vi sono apparenti problemi sul cambio di Charles Lecherc, che dunque non dovrà sostituirlo. La Ferrari del monegasco scatterà dalla pole-position alle 15.00!

UPDATE A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position.#essereFerrari🔴 #MonacoGP🇲🇨 pic.twitter.com/N3gJPgflfG — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 23, 2021

10.43 Altro aggiornamento “tranquillo” da parte della Ferrari. Tutto lascia presagire che il cambio è stato riparato e che dunque Charles Leclerc partirà dalla pole-position. Ma attendiamo conferme ufficiali.

9.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Monaco di F1 a Montecarlo. C’è attesa per conoscere aggiornamenti relativi al cambio danneggiato della Ferrari di Charles Leclerc. Per il momento il team di Maranello non ha fornito annunci ufficiali. L’unico tweet che compare sull’account della Rossa è il seguente.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino del Principato prepariamoci per una gara dall’esito non scontato che potrà riservarci delle emozioni fin dal principio.

Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dalla pole o meno. Leclerc, infatti, poco dopo aver siglato il tempo più veloce ha impattato in maniera importante contro le barriere nella zona delle Piscine.

Da capire se questo crash abbia avuto delle conseguenze sul cambio perché in caso di rottura i tecnici del Cavallino Rampante saranno costretti alla sostituzione e di conseguenza scatterebbe per Leclerc cinque posizioni di penalità in griglia di partenza. Da par suo, Carlos Sainz, quarto nel time-attack e deluso per il riscontro al termine, cercherà di approfittare della situazione per arrivare il più vanti possibile.

In tutto questo, sarà interessante capire anche che gara riuscirà a fare Lewis Hamilton. Il leader del campionato non è andato oltre il settimo posto nel time-attack, facendo fatica a trovare il feeling giusto con la pista. Dovrà limitare i danni Lewis nella sfida iridata con Verstappen, che potrebbe approfittare della situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento.

