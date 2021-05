DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: Leclerc partirà in pole, il cambio della Ferrari è a posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CHARLES LECLERC NON SOSTITUISCE IL CAMIO E PARTIRA’ DALLA POLE

F1 SU TV8: A CHE ORA VEDERE IN CHIARO IL GP DI MONACO

12.30 UFFICIALE! Non vi sono apparenti problemi sul cambio di Charles Lecherc, che dunque non dovrà sostituirlo. La Ferrari del monegasco scatterà dalla pole-position alle 15.00!

UPDATE A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position.#essereFerrari🔴 #MonacoGP🇲🇨 pic.twitter.com/N3gJPgflfG — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 23, 2021

10.43 Altro aggiornamento “tranquillo” da parte della Ferrari. Tutto lascia presagire che il cambio è stato riparato e che dunque Charles Leclerc partirà dalla pole-position. Ma attendiamo conferme ufficiali.

9.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Monaco di F1 a Montecarlo. C’è attesa per conoscere aggiornamenti relativi al cambio danneggiato della Ferrari di Charles Leclerc. Per il momento il team di Maranello non ha fornito annunci ufficiali. L’unico tweet che compare sull’account della Rossa è il seguente.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino del Principato prepariamoci per una gara dall’esito non scontato che potrà riservarci delle emozioni fin dal principio.

Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, ma dovremo capire davvero se potrà partire dalla pole o meno. Leclerc, infatti, poco dopo aver siglato il tempo più veloce ha impattato in maniera importante contro le barriere nella zona delle Piscine.

Da capire se questo crash abbia avuto delle conseguenze sul cambio perché in caso di rottura i tecnici del Cavallino Rampante saranno costretti alla sostituzione e di conseguenza scatterebbe per Leclerc cinque posizioni di penalità in griglia di partenza. Da par suo, Carlos Sainz, quarto nel time-attack e deluso per il riscontro al termine, cercherà di approfittare della situazione per arrivare il più vanti possibile.

In tutto questo, sarà interessante capire anche che gara riuscirà a fare Lewis Hamilton. Il leader del campionato non è andato oltre il settimo posto nel time-attack, facendo fatica a trovare il feeling giusto con la pista. Dovrà limitare i danni Lewis nella sfida iridata con Verstappen, che potrebbe approfittare della situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento.

