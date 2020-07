LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: novità tecniche sulla Ferrari, FP1 dalle 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete tutte le analisi sui nuovi aggiornamenti della Ferrari, nonché le dichiarazioni complete dei 20 piloti. Appuntamento poi a domani alle 11.00 con le prove libere del GP di Stiria 2020! Buona serata.

18:05 Su Alonso: “Ci sono vantaggi e svantaggi. L’esperienza è molto preziosa, soprattutto quando si tratta di guidare una squadra da corsa come la Renault in avanti. Sarà un bonus. Non posso dire com’è guidare il Gran Premio all’età di 40 anni, non ci sono ancora! Ma ricordo ancora come è tornato Michael Schumacher, circa a questa età, ed era in perfetta forma fisica. Anche Fernando può farlo. Il vantaggio per me: attualmente sono il secondo pilota più vecchio dietro a Kimi, l’anno prossimo sarò solo il terzo più vecchio! “

18:00 Sugli ordini in Mercedes imposti a lui e Bottas durante la gara: “Facciamo quello che ci viene detto. Beh, almeno nella maggior parte dei casi (ride, ndr)”.

17:55 Parla Hamilton, prima un pensiero su Vettel: “Sarebbe un peccato se dovesse fermarsi, spero riesca a trovare una squadra”.

17:50 Il finlandese ha poi proseguito: “Una gara non significa niente, il calendario è ancora lunghissimo. Ovviamente vincere all’esordio è importante e cercherò di fare subito il bis in questo fine settimana. Il team sta lavorando sodo e la macchina sta dando ottime risposte per cui non ho pressione. Devo proseguire in questo modo e dare sempre il massimo”.

17:45 Queste le prime dichiarazioni di Bottas: “A quanto mi è stato detto siamo stati fortunati a concludere la gara. Abbiamo avuto problemi a livello di cambio e anche di surriscaldamento. Proprio per questo motivo le ultime fasi di gare le abbiamo vissute a scartamento ridotto e siamo stati fortunati a concludere senza problemi. Ad ogni modo avremo a disposizione nuove componenti per far fronte a queste problematiche e le proveremo già da domani”.

17:35 Questo il momento in cui Vettel ha ammesso che ritornerebbe volentieri in Red Bull

17:25 Mancano solo i piloti della Mercedes per completare la conferenza stampa di quest’oggi.

17:17 In ultimo Verstappen ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di lavorare con Vettel in futuro: “Sono stato a ServusTV lunedì e mi sono seduto accanto a Seb quando mi è stato chiesto di farlo. Volevo semplicemente essere gentile, ma il team è soddisfatto dell’attuale scelta dei piloti e la collaborazione sta andando bene. Inoltre, Alex è molto veloce, quindi non c’è motivo di cambiare.»

17:13 Continua così l’olandese: “Se guardi i dati, siamo più veloci nella maggior parte dei tornanti, ma in genere non ero molto contento del bilanciamento del veicolo, dall’entrare nella curva a metà curva. E su una pista come questa hai bisogno di molta fiducia per superare le curve ad alta velocità molto rapidamente. Se riusciamo a migliorare l’equilibrio, allora saremo sicuramente vicini.”

17:10 Prima dei piloti Ferrari aveva parlato Max Verstappen. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che la Honda abbia fatto buoni progressi, ma la Mercedes ha chiaramente fatto passi da gigante, quindi dobbiamo continuare ad accelerare per ottenere di più dal motore e dall’auto”.

17:07 Viene chiesto a Vettel se ci siano stati dei contatti con Renault prima dell’annuncio di Alonso: “Abbiamo solamente parlato, perché, come detto prima, conosco molte persone nel paddock. Ma non c’è mai stato nulla di concreto.”

17:03 A Vettel viene chiesto dei problemi di domenica: “Già da domani avremo risposte importanti, perché abbiamo la possibilità di correre sulla stessa pista. Abbiamo provato a cambiare un paio di cose, ma è difficile dire quanto ciò ci permetterà di migliorare”.

16:59 Sulla scorsa gara questo il commento di Leclerc: “La gara ci ha dato un’iniezione di fiducia. Se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere grandi risultati, anche sfruttando un po’ di fortuna. Bisogna avere fiducia in se stessi sia nei momenti positivi che in quelli negativi”.

16:56 A Charles Leclerc viene chiesto il motivo per il quale non si è inginocchiato. Queste le parole del monegasco: “Ognuno manifesta le proprie idee come più ritiene giusto, io ho dimostrato di essere contro il razzismo in altri modi”.

16:53 Tantissime domande sul futuro rivolte a Vettel. Queste le risposte del tedesco: “Non ho ancora deciso il mio futuro: in Racing Point conosco molte persone ma non abbiamo parlato dell’anno prossimo. Ritorno in Red Bull? Conosco molte persone anche lì, di sicuro è una macchina vincente e se dovessero chiamarmi non direi di no.”

16:50 Sono arrivati i piloti Ferrari!

Fernando Alonso ha firmato con Renault

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna subito in pista al Red Bull Ring dove è andato in scena il GP d’Austria lo scorso weekend, si prosegue senza sosta in questa stagione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia e si torna a fare subito sul serio sul circuito di Zeltweg. Domani ci sarà spazio per le due sessioni di prove libere che apriranno ufficialmente le danze in pista, ma come da tradizione il lungo fine settimana incomincia con una conferenza stampa per dare spazio ai piloti.

Si seguirà la stessa procedura adottata settimana scorsa, si darà quindi la parola a tutti i 20 uomini che saranno poi impegnati attivamente sul tracciato di Spielberg. Ogni scuderia avrà uno slot di venti minuti e i due piloti risponderanno a varie domande a distanza. Si incomincerà con la Wiliams alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 quando parleranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, uomini della Mercedes e favoriti per il successo. Prima dei due alfieri della scuderia anglo-tedesca parleranno i due uomini della Ferrari: Charles Leclerc, reduce dall’incredibile secondo posto di domenica scorsa, sarà insieme a Sebastian Vettel, pronto a riscattarsi dopo il deludente decimo posto di quattro giorni fa.

Spazio anche alla Red Bull, scuderia di casa che vuole rifarsi dopo il doppio zero: Max Verstappen e Alexander Albon saranno sicuramente molto combattivi. Curiosità anche per gli uomini dela McLaren dopo il terzo posto di Lando Norris e il quinto del futuro ferrarista Carlos Sainz. Ci si aspetta tanto anche dalle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll senza dimenticarsi della Renault con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con le dichiarazioni di tutti i piloti per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

