F1, pole da record per Max Verstappen a Miami davanti a Leclerc e Sainz

Max Verstappen da record: l’olandese piazza la sesta pole consecutiva su sei gare a Miami e si iscrive a un albo ristretto di piloti capaci di arrivare a questo traguardo: Prost, Senna e Mansell. Fantastica seconda piazza per Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz e Sergio Perez.

Nel Q1 subito le Ferrari pimpanti: al primo giro cronometrato Sainz fa registrare 1:28.159, precedendo Leclerc di 24 millesimi e Perez di 0”129. Verstappen decide di attendere per scendere in pista: l’olandese mette le cose in chiaro facendo registrare il crono di 1:28.023, con un grandissimo secondo settore con il quale ha creato il solco con tutta la concorrenza. Sainz risponde a tono con un altro super tempo, strappando il tempo migliore della sessione in 1:27.937. Verstappen lancia un altro segnale prendendosi la prima piazza in 1:27.689, mentre Sainz chiude quarto e Leclerc sesto. Eliminati Bottas, Sargeant, a sorpresa Ricciardo, Magnussen e Zhou, mentre Alonso si salva per appena 10 centesimi.

Nel Q2 salgono di ritmo le due McLaren: Piastri si mette davanti a Norris di 0”150 con il crono di 1:27.721. Se le McLaren salgono, altrettanto fa Leclerc con il tempo di 1:27.533 che è inferiore al tempo di Verstappen in Q1. Nessuno riesce a batterlo, neppure lo stesso Verstappen e Hamilton che gli finiscono dietro, mentre Sainz è settimo a quattro decimi. Eliminati Stroll, Gasly, Ocon, Albon e un sottotono Alonso.

Nel Q3 si abbassano gli standard dei giri e Verstappen comanda con il crono di 1:27.241 e un vantaggio di 141 millesimi su Leclerc e 214 millesimi su Sainz. Un Leclerc che è più veloce all’olandese nel primo settore, ma accusa nei successivi due. Nell’ultimo tentativo la pista involve e nessuno si migliora: resta congelata quindi la pole di Verstappen davanti a Leclerc e Sainz, con Perez a completare la seconda fila. Quinto Norris, poi Piastri, Russell, Hamilton, Hulkenberg e Tsunoda.