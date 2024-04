Marcell Jacobs sciorina una bella progressione al rientro e lotta con Bromell per la vittoria

Marcell Jacobs ha fatto il suo attesissimo esordio stagionale, a 230 giorni dall’ultima uscita agonistica (10.08 il 10 settembre 2023 a Zagabria). Il Campione Olimpico dei 100 metri era la grande stella delle East Cost Relays, meeting andato in scena a Jacksonville (Florida, USA), dove il velocista lombardo si è trasferito da alcuni mesi per allenarsi alla corte di Rana Reider.

Il Messia dell’atletica italiana, capace di regalare la pagina più antologica dello sport tricolore con l’apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020, si è presentato baldanzoso ai blocchi di partenza, desideroso di testarsi dopo una lunga lontananza dall’attività agonistica e di capire lo stato di avanzamento del lavoro di preparazione ai grandi appuntamenti stagionali.

IL RITORNO IN GARA DI MARCELL JACOBS

Marcell Jacobs ha corso in 10.11 con 0,9 m/s di vento favorevole. Il 29enne non è uscito benissimo dai blocchi di partenza (tra l’altro si è gareggiato con il rettilineo girato rispetto al consueto, opzione praticabile in molti impianti statunitensi), ma poi si è illuminato attorno ai due terzi di gara ed è risalito con relativa convinzione, mostrando un buon lanciato che fa ben sperare in visto del prossimo futuro.

La progressione è risultata mirabile e ci sono evidenti margini di miglioramento: siamo soltanto al 27 aprile, manca un mese e mezzo agli Europei e ne mancano più di tre alle Olimpiadi. Marcell Jacobs ha recuperato di forza lo statunitense Travyon Bromell (due volte bronzo iridato), suo compagno di allenamenti, lo ha affiancato e si è distinto anche con un buon affondo sulla linea del traguardo. Il nostro portacolori ha concluso in seconda posizione, beffato soltanto al photo-finish per tre millesimi da Bromell.

Nel complesso la prestazione è stata confortante, quello che ci voleva dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni (durante i quali ha comunque vinto l’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor e il titolo sui 100 metri agli Europei, oltre a fornire un contributo fondamentale alla 4×100). Alle sue spalle il quotato cinese Xie Zhenye (10.14) e il giapponese Hakim Sani Brown (10.25 per il suo compagno di allenamento, che aveva corso recentemente in 10.02). Più indietro il canadese André De Grasse (10.16 per il Campione Olimpico dei 200 metri).

LE PROSSIME GARE DI MARCELL JACOBS

Marcell Jacobs tornerà in gara il prossimo fine settimana (4-5 maggio) alle World Relays, i Mondiali di staffette in programma a Nassau (Bahamas): il bresciano sarà un pilastro della 4×100 che inseguirà il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi tre anni fa e l’argento ai Mondiali la scorsa estate. I successivi impegni individuali sono previsti a Roma il 18 maggio e a Ostrava (Repubblica Ceca) il 28 maggio, per poi lanciarsi verso gli Europei di Roma (7-12 giugno), appuntamento di passaggio verso i Giochi.