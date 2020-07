LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: FP2 al via dalle 15.00, Ferrari a caccia del tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Oggi è finalmente incominciato il campionato dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, si inizia a fare tremendamente sul serio al Red Bull Ring e si cerca di capire quali sono i valori in campo in occasione del primo appuntamento ufficiale di questa tormentata stagione. Dopo la FP1 andata in scena questa mattina, nel pomeriggio ci sarà spazio per la seconda sessione di prove libere: a partire dalle ore 15.00 i piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con le proprie monoposto dopo un periodo di inattività così lungo e per perfezionare il rendimento sul circuito di Zeltweg in vista di qualifiche e gara previste nel weekend.

La Mercedes è come sempre la squadra da battere, le ex Frecce d’Argento (quest’anno correranno con la livrea di colore nero) hanno già impressionato in mattinata e vogliono mettere subito in chiaro le cose ma attenzione alla Red Bull perché la scuderia di casa può davvero fare saltare il banco. Max Verstappen ha vinto gli ultimi due Gran Premi corsi a Spielberg e punta al tris, le Lattine si sono presentate con diversi aggiornamenti interessanti e sembrano avere i mezzi per poter contrastare Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La Ferrari sembra partire in seconda fila rispetto alle concorrenti dirette, la Rossa sembra dover correre sulla difensiva e la FP2 sarà importante per Charles Leclerc e Sebastian Vettel per capire fin dove possono spingersi. Sono da tenere in considerazione anche le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, curiosità su Carlos Sainz (McLaren) che dal 2021 guiderà la Ferrari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.30. Buon divertimento a tutti.

