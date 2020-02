LIVE Sport, DIRETTA 20 febbraio: Mondiali di biathlon, test F1, Europa League, Italia basket, Olimpia Milano, Jannik Sinner e tanto altro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.31 TENNIS Nei secondi turni dell’ATP 250 di Delray Beach avanza senza problemi ai quarti il gigante americano Reilly Opelka. La vera sorpresa la firma Brandon Nakashima, numero 294 del mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno a tutti, e benvenuti a questa lunga DIRETTA LIVE di tutto ciò che accade oggi nel mondo dello sport.

Tutto lo sport e gli eventi del 20 febbraio: orari e programma

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutto lo sport che viene dal mondo in questo giovedì 20 febbraio con una variegata gamma di eventi da vivere minuto per minuto, dalla mattina alla sera, dalle nevi di Anterselva ai parquet di Napoli.

L’appuntamento clou è quello con i Mondiali di biathlon, che continuano ad Anterselva con la staffetta single mixed, nella quale l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista dopo i due ori di Dorothea Wierer degli scorsi giorni. In tema di nevi, ci sono anche le due 38 km di sci di fondo che vanno da Storlien a Meraker, dalla Svezia alla Norvegia, nell’ambito dello Ski Tour 2020; in questo caso c’è una sorta di Norvegia contro tutti e, a sua volta, di Alexander Bolshunov contro l’intera truppa scandinava.

Spazio anche al ciclismo con la Volta ao Algarve (con Vincenzo Nibali) e la Vuelta a Andalucia, che stanno facendo da warm up verso quella che sarà una primavera su due ruote tutta da vivere. Altri appuntamenti di rilievo riguardano il golf, con il WGC in Messico, e soprattutto il tennis, data la presenza di non meno di tre italiani nella giornata odierna: Jannik Sinner a Marsiglia (per lui quasi proibitivo, al momento, il confronto con il russo Daniil Medvedev), Gianluca Mager e Lorenzo Sonego a Rio de Janeiro. Da non dimenticare, poi, i test di F1 a Barcellona.

Nel pomeriggio e in serata, i grandi appuntamenti con gli sport di squadra: dall’Europa di CEV Cup di Busto Arsizio nel volley femminile (quarti di finale) al basket dell’Eurolega maschile di Milano, di quella femminile di Schio e della Nazionale a Napoli contro la Russia, per chiudere con il calcio e l’Europa League di Inter e Roma.

OA Sport propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 20 febbraio 2020, con aggiornamenti costanti e cronache in tempo reale di tutto quel che accade nel globo terrestre. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse