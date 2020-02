NBA: tanti infortuni prima della ripresa. Kyrie Irving, guai alla spalla, per Karl-Anthony Towns problemi al polso

Dopo l’All Star Game, la NBA torna in campo per disputare gli ultimi due mesi di stagione regolare prima che i playoff prendano il via. Tante squadre, però, hanno problemi di vario genere con infortunati di più o meno lunga degenza e altri problemi di vario genere.

I problemi più recenti, e anche pressanti, sono quelli di Kyrie Irving ai Brooklyn Nets e di Karl-Anthony Towns ai Minnesota Timberwolves. Per Irving il problema alla spalla che lo ha già costretto a saltare 26 partite si è ripresentato, e così una delle stelle dei Nets dovrebbe accompagnare Kevin Durant, già fuori per la stagione, nella lista infortunati, almeno per qualche incontro. Towns, invece, ha un problema al polso sinistro che lo terrà fuori a tempo indeterminato.

Sono davvero tanti gli infortunati che devono rimettere piede in campo nei prossimi giorni: negli Atlanta Hawks Skal Labissiere e Clint Capela devono aspettare fino almeno al 6 marzo, i Chicago Bulls ha l’infermeria piena (in sette fuori, Kris Dunn l’ultimo ad entrarci), i Golden State Warriors sono ancora senza Steph Curry e Klay Thompson (il primo ha ripreso ad allenarsi in esercizi 5 contro 0 e dovrebbe tornare a marzo, il secondo, forse, ad aprile). I Los Angeles Lakers, inoltre, aspettano DeMarcus Cousins per i playoff, gli Orlando Magic sono senza Al-Farouq Aminu fino all’inizio della postseason e i Washington Wizards sono privi di John Wall fino alla vigilia delle partite che conteranno davvero. Questi sono gli assenti principali, ma la lista è molto più lunga.

