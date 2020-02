F1, Ferrari contro il DAS: la Rossa ritiene illegale il sistema del “volante mobile” della Mercedes

La Ferrari contro il DAS. Il Dual Axis Steering è la vera notizia del giorno nei test di F1 che si stanno tenendo a Barcellona (Spagna). Il sistema del “volante mobile” provato quest’oggi dalla Mercedes del britannico Lewis Hamilton ha lasciato di stucco tutti.

Un’innovazione che nessuno si aspettava e la reazione da parte dei rivali non si è fatta attendere, specie quando è stato reso noto che la Fia ha dato l’ok sul progetto, anche se si è riservata il diritto di valutare il tutto dal punto di vista della sicurezza. In Ferrari, a quanto pare, la posizione è fortemente critica nei confronti di questo espediente. L’amministratore delegato della Rossa Louis Camilleri ha comunicato che non considera legale il DAS e quindi è lecito attendersi una battaglia in tribunale.

Indubbiamente il Cavallino Rampante, come tutti, è stato colto in contropiede da questa “genialata” dei rivali che, in qualche modo, riescono sempre a trovare qualcosa per far saltare il banco. Certo, i famosi fori nei cerchi sono ben poca rispetto a quello a cui si assistito oggi. Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, può sicuramente sorridere…

Us reading the comments today… 👀 pic.twitter.com/TZDzN721Un — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 20, 2020

Loading...

Loading...

A questo punto per la Ferrari e la Red Bull si fa dura.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI