Calcio, il Manchester City valuta la possibilità di chiedere il congelamento della pena

Il Manchester City non ci sta ad essere escluso per due anni dalle Coppe Europee ed è pronto a fare ricorso contro la decisione della UEFA. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, il sodalizio britannico può chiedere il congelamento della pena e ha presentato un appello al TAS di Losanna. L’intenzione del City è quella di risolvere la vicenda prima della fine della stagione, in modo da poter fare una campagna acquisti non influenzata dalla squalifica.

Queste le parole a riguardo del ad del Manchester City, Ferran Soriano: “Le accuse che ci sono state rivolte non sono assolutamente vere. Vogliamo risolvere la questione prima dell’estate, speriamo di avere un processo equo e siamo sicuri che la situazione si risolverà. Non deluderemo i nostri tifosi.”

