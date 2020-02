Tennis, ATP Rio de Janeiro 2020: Gianluca Mager accede ai quarti di finale! Sconfitto in due set Joao Domingues

Arrivano buone notizie della terra rossa di Rio de Janeiro (Brasile). Gianluca Mager (n.128 del ranking) ha sconfitto il portoghese Joao Domingues per 6-3 7-6 (5), conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo brasiliano di tennis. Una prova convincente del nostro portacolori che attende il vincente della sfida tra la testa di serie n.1 Dominic Thiem e lo spagnolo Jaume Munar (n.99 del ranking).

Nel primo set, in avvio, entrambi fanno fatica a carburare al servizio e le palle break capitano da una parte e dall’altra. Mager ha il merito di essere più concreto e di strappare la battuta al rivale nel quarto game. L’azzurro gioca con maggior fiducia e migliora la resa nel fondamentale del servizio, concedendo pochissimo al portoghese. Sullo score di 6-3 va in archivio la prima frazione, con 3 ace e il 76% di punti vinti con la prima in battuta dall’italiano.

Nel secondo set l’azzurro cerca di mettere sotto pressione Domingues, costretto ad annullare tre palle break in apertura e due nel terzo gioco. Ironia della sorte, però, è Mager a concedere il break nel game successivo, dovendo rimontare. Non si perde d’animo il tennista del Bel Paese e il controbreak arriva nel settimo gioco. Nella fase calda del parziale, il n.128 del ranking deve annullare un set-point nel decimo game, costruendosi a sua volta delle chance per andare avanti nello score. Si va al tie-break e in una girandola di emozioni, dopo aver mancato quattro palle match, il nostro portacolori conclude finalmente sul 7-5.

Foto: Roberta Corradin / LivePhotoSport.it