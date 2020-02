F1, Sebastian Vettel sul volante mobile: “Strano da vedere, sensazione bizzarra. Se sei veloce non ti preoccupi”

Il volante mobile portato in pista dalla Mercedes ha fatto discutere nel corso della seconda giornata di Test F1 a Barcellona. Le Frecce d’Argento hanno alzato l’asticella proponendo un sistema che le altre scuderie non avevano pensato, questa rivoluzione porterà notevoli vantaggi a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che potranno effettuare un migliore ingresso in curva e degradare di meno le gomme sui rettilinei. La Ferrari è uscita frastornata da questo giovedì di prove pre-stagionali e sicuramente dovrà correre ai ripari se vorrà battagliare per la conquista del titolo iridato, oggi sono scesi in pista Charles Leclerc e Sebastian Vettel che non si sono concentrati sul giro secco ma hanno proseguito nel lavoro di messa a punto della Rossa.

Il tedesco ha poi commentato la sua giornata nella consueta conferenza stampa e il tema centrale è stato ovviamente il ribattezzato DAS della Mercedes: “Ho saputo poco prima di pranzo della soluzione di Mercedes. Non ne abbiamo parlato più di tanto, eravamo concentrati sulle nostre cose e sulla nostra macchina. Non so se sia semplice da usare ma direi di no perché questi sistemi non sono mai semplici da usare. E’ abbastanza strano da vedere ed è una sensazione bizzarra quando ti trovi all’improvviso il volante in mano. Posso immaginare che sia una sensazione strana ma alla fine se sei veloce non ti preoccupi. Sicuro? Per questo c’è la FIA“.

