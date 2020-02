Calcio a 5, escort in cambio di informazioni riservate: scandalo nella Divisione Calcio a 5

Si abbatte uno scandalo sul mondo del calcio a 5. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente della Divisione Calcio a 5 e consigliere Figc in quota Lnd Andrea Montemurro è stato intercettato mentre svelava al patron della Lynx Latina Gianluca La Starza che il Maritime Augusta, società siciliana, non si sarebbe iscritto al campionato 2019-2020. Quest’ultimo prometteva di ricambiare il favore facendo conoscere a Montemurro una ragazza “carina e intelligente” con cui avrebbe potuto passare qualche “weekend sereno”.

Con questa mossa Montemurro, sostanzialmente, ha permesso a La Starza di lanciarsi sui giocatori del Maritime Augusta, chiaramente rimasti senza squadra, prima di tutti gli altri club, che non erano a conoscenza dell’informazione. Montemurro ha dichiarato di aver commesso una “grave leggerezza” e ha rimesso il mandato nelle mani del presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

Foto: Divisione calcio a 5