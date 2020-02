Tennis: Roger Federer si è operato al ginocchio destro, tornerà in campo dopo il Roland Garros

Roger Federer si ferma. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, arriva dai canali social dello svizzero, che ha annunciato di aver subito ieri un’operazione al ginocchio destro che lo terrà fuori dai campi per almeno quattro mesi. Il numero 3 del mondo salterà così Dubai, Indian Wells, Miami e tutta la stagione sulla terra rossa, della quale aveva comunque programmato di giocare con ogni probabilità solo il Roland Garros.

A causa dell’intervento chirurgico, Federer, che è arrivato in semifinale agli ultimi Australian Open perdendo contro Novak Djokovic, perderà i punti della vittoria dell’ATP 500 negli Emirati Arabi Uniti, i 600 della finale in California, i 1000 del successo in Florida, i 180 dei quarti di finale di Madrid e poi anche di quelli di Roma e i 720 della semifinale nello Slam parigino, per un totale di 3100. Anche con questi punti in meno, l’elvetico non uscirà, con ogni probabilità, dalla top ten, assestandosi tra la settima e la decima posizione a seconda dei risultati degli altri.

Questo l’annuncio di Federer su tutte le sue piattaforme social: “Il mio ginocchio destro mi ha dato noie per un po’. Ho sperato che si sistemasse, ma dopo degli esami e delle discussioni con il mio team ho deciso di operarmi in artroscopia ieri in Svizzera. Dopo la procedura, i dottori hanno confermato che questa era la cosa giusta da fare e sono fiduciosi in un completo recupero. Come risultato, dovrò saltare Dubai, Indian Wells, Bogotà (esibizione, N.d.R.), Miami e l’Open di Francia. Sono grato per il supporto di tutti. Non vedo l’ora di tornare presto a giocare, ci vediamo sull’erba!”

Foto: LaPresse