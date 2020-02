Ciclismo, Vuelta a Andalucia 2020: Gonzalo Serrano beffa i favoriti a Iznájar

La seconda tappa della Vuelta a Andalucia 2020, con arrivo sullo strappo di Iznájar, 1 km all’8% con punte sopra il 15%, è stata vinta da un corridore che in pochi avrebbero pronosticato, vale a dire lo spagnolo della Caja Rural Gonzalo Serrano. Per Serrano, che aveva conquistato la maglia degli scalatori alla Volta a la Comunitat Valenciana, si tratta del primo successo da professionista. Serrano è alla Caja Rural dal 2017, inizialmente venne parcheggiato nella filiale dilettantistica ma, successivamente, fu promosso in quella Professional dopo diversi bei successi nelle gare del calendario nazionale spagnolo.

Serrano ha vinto attaccando a 700 metri dall’arrivo, in uno dei tratti più duri dello strappo finale. Una mossa che in un primo momento poteva sembrare avventata, ma che si è rivelata vincente, dato che il gruppo ha tentennato nell’inseguimento e quando, poi, ha provato a riacciuffarlo era ormai troppo tardi. Secondo posto per Juanjo lobato (Fundacion-Orbea), mentre sul gradino più basso del podio sale un Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) che aveva cercato di riprendere il battistrada, senza, tuttavia, riuscirci.

Nessun problema per il leader Jakob Fuglsang (Astana). Il danese giunge sesto di giornata e difende senza troppi problemi il suo primo posto in classifica. Tra gli azzurri il migliore è Andrea Pasqualon (Circus-Wanty) che giunge 9°. Domani altra frazione molto mossa, di 176 km, che da Jaén porta a Úbeda.

Foto: Twitter Cyclingnews