MotoGP, UFFICIALE: Marc Marquez rinnova con la Honda fino al 2024!

Dopo la Yamaha ci pensa la Honda a scuotere in maniera notevole il mondo della MotoGP: Marc Marquez ha rinnovato con il colosso giapponese fino al 2024. Un prolungamento che andrà a legare quasi a vita il campione del mondo in carica e che va a collocare il tassello più pregiato del puzzle del mercato piloti 2021 dopo quanto avvenuto per Maverick Vinales e Fabio Quartararo con la scuderia di Iwata. A questo punto il nativo di Cervera proseguirà con Honda fino a quando compirà 31 anni e avrà, probabilmente, riscritto tutti i libri dei record della classe regina.

La notizia non si può certo definire “clamorosa” dato che il rapporto tra il Cabroncito e il team nipponico è solidissimo, per non dire granitico, e condito da risultati eclatanti, ma molti si potevano attendere novità nel futuro del catalano come una nuova sfida in Ducati (che a questo punto si vede sbattere in faccia anche l’ultima porta disponibile in versione 2021) o, perché no, in KTM, con il suo main sponsor Red Bull a fare da intermediario. Tante idee e sogni svanite questa mattina con il comunicato del team Repsol Honda che si definisce felice di annunciare questo rinnovo di quattro ulteriori anni. Con questi colori Marc Marquez ha centrato 56 vittorie, 95 podi e 62 pole position nella classe regina.

Le parole di Yoshishige Nomura, presidente di Honda HRC: “Siamo davvero contenti di annunciare che al termine del Mondiale 2020 avremo con noi Marc Marquez per altri 4 anni. Abbiamo iniziato a parlare con lui pochi mesi fa e entrambi avevamo un solo obiettivo: continuare a vincere. Si tratta di un campione speciale e merita un rinnovo di tale portata”.

Le dichiarazioni di Marc Marquez: “Sono orgoglioso di questo prolungamento. Honda mi ha dato la chance di arrivare in MotoGP nel 2013 e da quel momento abbiamo centrato grandi risultati. Abbiamo idee comuni e non vediamo l’ora di metterle in pratica”.

IL TWEET CON L’ANNUNCIO UFFICIALE

9️⃣3️⃣ FOUR MORE YEARS 9️⃣3️⃣@marcmarquez93 will remain with HRC until the end of 2024.https://t.co/D3gyTfwnEo#4MoreYears pic.twitter.com/mCjfqJpZbU — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 20, 2020





Foto: Lapresse