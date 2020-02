Calcio femminile, le convocate dell’Italia per l’Algarve Cup: ci sono Cecilia Salvai e Tatiana Bonetti

E’ stato diramato oggi l’elenco delle convocate dell’Italia di calcio femminile che prenderà parte all’Algarve Cup 2020, prestigioso torneo in programma dal 4 all’11 marzo in Portogallo. Una competizione che vedrà ai nastri di partenza, oltre alla nostra Nazionale, la selezione lusitana, Danimarca, Norvegia, Svezia, Belgio, Nuova Zelanda e Germania. In totale, quindi, otto le formazioni presenti, che si affronteranno a partire dai quarti di finale il 4 marzo, con le vincenti in campo sabato 7, mentre le perdenti si affronteranno per i piazzamenti dal 5° all’8° posto il 10. Chi vincerà le semifinali, ovviamente, si affronterà nell’atto conclusivo per il 1° posto l’11 marzo, mentre le perdenti si giocheranno la terza piazza sempre il 10.

Le azzurre faranno il loro esordio (il 4 marzo ore 20.15 locali, 21.15 italiane) contro il Portogallo, già superato nel corso delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Un torneo che sarà molto utile alla compagine allenata da Milena Bertolini in vista delle partite per il pass agli Europei 2021: le prossime sfide saranno il 10 e il 14 aprile contro l’Israele e la Bosnia. Tra le 23 calciatrici, fa piacere ritrovare Cecilia Salvai e Tatiana Bonetti. Il centrale della Juventus torna in Nazionale undicesimi mesi dopo l’infortunio al ginocchio che le precluse la partecipazione alla rassegna iridata in Francia, mentre l’attaccante della Fiorentina, grande protagonista in campionato (12 reti), torna a vestire la maglia azzurra dopo tre anni.

Le convocate dell’Italia per l’Algarve Cup

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano);

Difensori: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women), Valentina Bergamaschi (AC Milan);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women).

Foto: LaPresse