Sci alpino, Coppa Europa 2020: Nadine Fest vince anche il SuperG di Sarntal, indietro le italiane

Nadine Fest non si ferma più e vince anche il supergigante di Sarntal (Italia) valevole per la Coppa Europa 2020. La sciatrice austriaca ha chiuso la prova con il tempo di 1:12.78 precedendo la slovena Marusa Ferk per 60 centesimi e per 80 l’austriaca Julia Scheib.

Quarta posizione per la norvegese Kristina Riis-Johannessen a 1.13 a pari merito con la austriaca Rosina Schneeberger. Sesta la neozelandese Alice Robinson che, dopo il successo di Kranjska Gora in gigante in Coppa del Mondo si è allenata anche in supergigante, chiudendo a 1.23 da Fest. Chiude a pari merito la svizzera Jasmina Suter. Ottava la sua connazionale Rahel Kopp a 1.24, none e decime le norvegesi Marte Berg Edseth a 1.51 davanti a Hannah Saethereng a 1.55.

Per trovare la prima italiana bisogna scendere fino alla quindicesima posizione con Monica Zanoner a 1.72, davanti a Giulia Albano sedicesima a 1.78, quindi diciottesima Jole Galli a 1.96. Chiude in ventunesima Valentina Cillara Rossi a 2.11, ventiduesima Elena Dolmen a 2.14, ventiquattresima Elisa Schranzhofer a 2.35, quindi trentasettesima Sofia Pizzato a 2.93, trentanovesima Elisa Maria Negri a 3.02, davanti a Sara Allemand a 3.05, Nadia Fenini a 3.07 e Sofia Kerschbaumer a 3.11. Oltre la cinquantesima posizione Nadine Brunet a 3.59, quindi Heloise Edifizi a 3.73, Nicole Nogler Kostner a 3.85, Alice Mus a 3.85.

