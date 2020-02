Ciclismo: Elia Viviani non farà l’inseguimento a squadre dei Mondiali su pista a Berlino

Ieri il secondo posto di tappa alla Volta ao Algarve, oggi le parole con cui Elia Viviani dichiara che il quartetto dell’inseguimento ai Mondiali su pista di Berlino non è nel suo programma iridato. Il corridore veronese ha rivelato questo dettaglio della sua tabella di marcia berlinese alla Gazzetta dello Sport, per la quale lo ha raggiunto Ciro Scognamiglio.

Queste le parole di Viviani: “Sarà un Mondiale soft per me. Non mi concentrerò sul quartetto, i ragazzi sono forti e possono andare a medaglia con le loro gambe. Voglio che la rassegna iridata incida il meno possibile sulla stagione su strada, quindi farò le specialità di gruppo. Omnium, americana, scratch. A Montichiari avrò la pista a disposizione tutto il giorno e la possibilità di allenarmi dietro moto per la cadenza, a differenza di Berlino“. A Montichiari l’oro olimpico di Rio 2016 rimarrà per due giorni, prima di raggiungere la capitale della Germania mercoledì sera.

Il ct della pista, Marco Villa, osserva: “Il quartetto è un po’ in emergenza a causa dell’infortunio di Bertazzo e di un Plebani finora non sui livelli del 2019. Il giovane Milan non va male. Comunque la possibilità di usare Viviani come jolly del quartetto voglio tenermela. Nelle prove ha fatto il suo. E a Tokyo un ottimo quinto come Elia mi serve“. Il quartetto azzurro, a Berlino, dovrebbe essere formato da Ganna, Lamon, Consonni e Scartezzini.

Foto: Mathilde L’Azou / Cofidis