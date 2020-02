Roma-Gent 1-0, Europa League 2020: Perez segna il gol vittoria nell’andata dei sedicesimi di finale

La Roma ha sconfitto il Gent per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League, i giallorossi si sono imposti allo Stadio Olimpico grazie a un gol di Perez al 13′ ma la qualificazione al prossimo turno della seconda competizione continentale continentale per importanza è ancora tutti da guadagnare: i ragazzi di Fonseca dovranno conquistare gli ottavi di finale nell’insidiosa trasferta di giovedì prossimo in casa della compagine belga che sicuramente proverà a ribaltare il risultato. I capitolini sono riusciti a rialzarsi dopo un brutto passaggio a vuoto che li ha allontanati dalla zona Champions League e hanno offerto una bella prova di fronte al proprio pubblico anche se si sperava di vincere con un risultato più netto in vista della trasferta di settimana prossima.

La Roma è scesa in campo con un 4-2-5-1, Dzeko unica punta alle cui spalle agiscono Perotti, Pellegrini e Perez mentre Cristante e Veretout giocano davanti alla difesa. Smalling e Fazio i centrali, Kolarov e Spinazzola sulla fasce, Lopez tra i pali. Il Gent replica con un solido 4-3-1-2 caratterizzato dal tandem offensivo composto da Depoitre e David supportati da Bezus. I ritmi sono molto sostenuti già in avvio di partita, la Roma spinge con personalità e al 13′ sblocca il risultato con Carles Perez: Veretout verticalizza per Dezko il quale si inventa un filtrante per l’ex Barcellona che a tu per tu col portiere non può sbagliare. Il Gent pian piano inizia a prendere coraggio ma non crea clamorose occasioni da gol, i padroni di casa chiudono bene gli spazi e amministrano la situazione senza farsi vedere molto ai limiti dell’area di rigore avversaria.

La Roma inizia bene la ripresa e al 57′ va vicinissima al raddoppio ma il colpo di testa di Cristante si infrange sul palo. Successivamente è Odidja a fare tremare i giallorossi, al 67′ i belgi hanno un’occasione clamorosa ma Depoitre calcia malamente tra le mani di Lopez da ottima posizione. Fonseca toglie Spinazzola e inserisce Santon al 70′, poi nove minuti più tardi entrano Mkhitaryan e Kluivert per Pellegrini e Carles Perez ma il risultato non cambia e la Roma porta a casa la vittoria per 1-0.

Foto: Lapresse