LIVE Sport, DIRETTA 20 febbraio: Italiabasket vince, Olimpia Milano ko. Roma e Inter ok in Europa League

22.55 CALCIO – La Roma ha battuto il Gent per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’EuroLega. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.50 BASKET – L’Olimpia Milano è stata sconfitta dal Khimki Mosca in Eurolega. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.41 BASKET – Prima partita e prima vittoria per l’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2021, cui la nostra Nazionale è già qualificata perché ne ospita un girone. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti battono con pieno merito la Russia per 83-64, allargando il divario nella seconda metà di gara e soprattutto nel finale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.38 TENNIS – Arrivano buone notizie della terra rossa di Rio de Janeiro (Brasile). Gianluca Mager (n.128 del ranking) ha sconfitto il portoghese Joao Domingues per 6-3 7-6 (5), conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo brasiliano di tennis. Una prova convincente del nostro portacolori che attende il vincente della sfida tra la testa di serie n.1 Dominic Thiem e lo spagnolo Jaume Munar (n.99 del ranking). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.07 MOTOGP – Confermato il GP di Thailandia, previsto dal 22 al 24 marzo. Scongiurata la cancellazione per il Coronavirus. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.58 BASKET – Cade malamente la Famila Wuber Schio a Girona nella penultima giornata di Eurolega femminile, e la corsa ai quarti di finale si complica tantissimo per le venete. Con la sconfitta di Sopron a Kursk, infatti, Schio aveva il match point per andare avanti in Eurolega, ma il ko in Spagna vede ora cinque squadre in corsa per i quarti e settimana prossima sarà sfida da dentro o fuori proprio con Sopron a Schio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.41 MOTOMONDIALE – Si è conclusa la seconda giornata di test a Jerez de la Frontera per la Moto2 e la Moto3: Marco Bezzecchi e l’argentino Gabriel Rodrigo sono stati i più veloci. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.05 F1 – “Se il DAS è stato ritenuto legale dalla FIA, allora va accettato”, le parole del ferrarista Sebastian Vettel al termine del secondo giorno di prove a Barcellona, circa l’innovazione della Mercedes. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.50 CALCIO – L’Inter ha sconfitto il Ludogorets per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020, la seconda competizione europea per importanza. I nerazzurri si sono imposti in Bulgaria grazie a un bel gol di Eriksen al 70′ e a un rigore trasformato da Lukaku al 95′ e hanno così conquistato una fondamentale vittoria in vista dell’incontro di ritorno in programma giovedì prossimo allo Stadio San Siro di Milano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.45 TENNIS – E’ andata in archivio una nuova giornata di incontro nel WTA di Dubai. Simona Halep e a giovane kazaka Elena Rybakina accedono alle semifinali. Eliminata Garbine Muguruza. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.21 F1 – “Ci sono dei team bravissimi come Mercedes che fanno queste invenzioni. E tu li osservi cercando di capire cosa stanno facendo. Legalità? Non leggo con precisione i regolamenti”, queste le parole del pilota spagnolo della McLaren Carlos sul DAS adottato dalla Mercedes nel corso dei test a Barcellona (Spagna). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.04 F1 – Il volante mobile della Mercedes è giudicato legale dalla FIA ma ci sono ancora diversi dubbi sulla sua regolarità e in merito si è pronunciato anche Helmut Marko, numero 1 della Red Bull, in una dichiarazione concessa ad Auto Bild: “Se tu modifichi attivamente la convergenza delle ruote mentre guidi, cambia anche la superficie di contatto della gomma sull’asfalto”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.47 F1 – “Ho saputo poco prima di pranzo della soluzione di Mercedes. Non ne abbiamo parlato più di tanto, eravamo concentrati sulle nostre cose e sulla nostra macchina. Non so se sia semplice da usare ma direi di no perché questi sistemi non sono mai semplici da usare”, le parole di Sebastian Vettel sul DAS adottato dalla Mercedes nel corso dei test a Barcellona. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.21 F1 – La Ferrari ritiene illegale il DAS, il sistema del volante mobile adottato dalla Mercedes. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.46 BEACH VOLLEY – Sono due, entrambe già inserite nel tabellone principale, le coppie italiane al via del torneo 2 stelle in programma da oggi a domenica Phnom Penh, in Cambogia. Al via del torneo asiatico ci sono Abbiati/Andreatta alla loro terza stagione internazionale, dopo un primo anno di grandi risultati e una seconda annata caratterizzata dalla partecipazione al Campionato Europeo di Mosca. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.26 VOLLEY FEMMINILE – Busto Arsizio è stata letteralmente spazzata via dalla Dinamo Mosca nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2020 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle sono crollate per 3-0 (25-17; 25-12; 25-20) nella tana della compagine russa che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.21 CICLISMO – Con uno scatto fulmineo a 500 metri dal traguardo dell’Alto da Fóia, Remco Evenepoel conquista la seconda tappa della Volta ao Algarve 2020. Il fenomeno belga della Deceuninck-Quick Step, vicecampione del mondo a cronometro e campione europeo di specialità, si è reso protagonista di un attacco micidiale nel finale, dove è riuscito a non farsi rimontare da un ottimo Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), seguito da Daniel Martin (Israel Start Up Nation). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.00 F1 – Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 a Barcellona, il finlandese ha timbrato un interessante 1:17.091 con gomme soft e ha chiuso così al comando sul circuito catalano. L’Alfa Romeo svetta precedendo la Racing Point di Sergio Perez (a 0.256) e la Renault di Daniel Ricciardo (a 0.658) ma la notizia del giorno è ovviamente il volante mobile utilizzato dalla Mercedes, una soluzione tecnica rivoluzionaria che può rappresentare un vantaggio stratosferico per le Frecce d’Argento. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

16.30 CICLISMO – Gonzalo Serrano ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Andalucia, beffati i favoriti sulla salita di Iznajar. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

16.10 BIATHLON – La Norvegia di Johannes Boe e Marte Roeiseland ha vinto la staffetta single mixed dei Mondiali battendo Germania e Francia. L’Italia di Wierer e Hofer ha chiuso al nono posto. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.50 CALCIO FEMMINILE – Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per l’Algarve Cup. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.30 CICLISMO – Chris Froome pronto al ritorno in gara: “Non sono ancora al top, ma non vedo l’ora di riattaccare il numero alla schiena” . CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

15.00 CALCIO – Il Manchester City valuta l’ipotesi di chiedere il congelamento della pena – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.35 SCI ALPINO – Roberto Nani sul podio del gigante di Jasna in Coppa Europa – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.30 F1 – Hamilton sorprende tutti con un volante mobile durante i test di Barcellona. L’innovazione si chiama Das e, a quanto pare, la Mercedes ne stava discutendo da un po’ con la FIA – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

14.00 F1 – I risultati dei test della mattinata: guida Perez, Leclerc 6° davanti ad Hamilton – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.45 CICLISMO – Mikel Landa parla dell’incidente: “Ora ho più paura quando mi alleno” – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.25 BASKET – Coach Ettore Messina parla del match tra Olimpia Milano e Khimki: “Dobbiamo aggredire la partita, fondamentale l’aspetto mentale” – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.20 VOLLEY – Sorteggiati i quarti di finale di Champions League – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

13.05 SCI DI FONDO – Therese Johaug vince la Storlien-Maraker dello Ski Tour 2020 – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

12.30 CICLISMO – Luke Rowe rinnova per quattro anni con il Team Ineos – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

12.03 SCI ALPINO – Nadine Fest vince il Super G di Sarntal in Coppa Europa – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

12.00 TENNIS – Roger Federer si opera, tornerà in campo dopo il Roland Garros – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.50 CALCIO A 5 – Scandalo nella Divisione Calcio a 5: informazioni in cambio di escort – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.45 MOTO GP – Marc Marquez rinnova con Honda – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.30 GINNASTICA – Coppa del Mondo 2020: Carey e Iliankova svettano in qualifica a Melbourne – CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

11.13 BASKET – Ufficializzato il calendario delle partite che l’Italia giocherà al Preolimpico di Belgrado nel prossimo giugno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.50 BOXE – Rissa sfiorata tra Tyson Fury e Deontay Wilder nella conferenza stampa precedente il loro match per il Mondiale WBC dei massimi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.25 NBA – Riprende la regular season con tanti infortuni. Kyrie Irving e Karl-Anthony Towns sono soltanto gli ultimi della lista. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.40 BASKET – Milos Teodosic non giocherà con la Serbia nelle qualificazioni agli Europei 2021 per discordanze sull’assicurazione contro gli infortuni tra Virtus Bologna e federazione serba. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.05 CICLISMO – Elia Viviani non prenderà parte all’inseguimento a squadre dei Mondiali su pista a Berlino. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.31 TENNIS – Nei secondi turni dell’ATP 250 di Delray Beach avanza senza problemi ai quarti il gigante americano Reilly Opelka. La vera sorpresa la firma Brandon Nakashima, numero 294 del mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno a tutti, e benvenuti a questa lunga DIRETTA LIVE di tutto ciò che accade oggi nel mondo dello sport.

Tutto lo sport e gli eventi del 20 febbraio: orari e programma

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutto lo sport che viene dal mondo in questo giovedì 20 febbraio con una variegata gamma di eventi da vivere minuto per minuto, dalla mattina alla sera, dalle nevi di Anterselva ai parquet di Napoli.

L’appuntamento clou è quello con i Mondiali di biathlon, che continuano ad Anterselva con la staffetta single mixed, nella quale l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista dopo i due ori di Dorothea Wierer degli scorsi giorni. In tema di nevi, ci sono anche le due 38 km di sci di fondo che vanno da Storlien a Meraker, dalla Svezia alla Norvegia, nell’ambito dello Ski Tour 2020; in questo caso c’è una sorta di Norvegia contro tutti e, a sua volta, di Alexander Bolshunov contro l’intera truppa scandinava.

Spazio anche al ciclismo con la Volta ao Algarve (con Vincenzo Nibali) e la Vuelta a Andalucia, che stanno facendo da warm up verso quella che sarà una primavera su due ruote tutta da vivere. Altri appuntamenti di rilievo riguardano il golf, con il WGC in Messico, e soprattutto il tennis, data la presenza di non meno di tre italiani nella giornata odierna: Jannik Sinner a Marsiglia (per lui quasi proibitivo, al momento, il confronto con il russo Daniil Medvedev), Gianluca Mager e Lorenzo Sonego a Rio de Janeiro. Da non dimenticare, poi, i test di F1 a Barcellona.

Nel pomeriggio e in serata, i grandi appuntamenti con gli sport di squadra: dall’Europa di CEV Cup di Busto Arsizio nel volley femminile (quarti di finale) al basket dell’Eurolega maschile di Milano, di quella femminile di Schio e della Nazionale a Napoli contro la Russia, per chiudere con il calcio e l’Europa League di Inter e Roma.

OA Sport propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 20 febbraio 2020, con aggiornamenti costanti e cronache in tempo reale di tutto quel che accade nel globo terrestre. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI