LIVE Sport, DIRETTA 13 febbraio: Perugia e Civitanova vincono nella Champions di volley, Milan-Juventus 1-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi di giovedì 13 febbraio: orari e programma

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata. Appuntamento a domani per un ricco venerdì di sport.

23.25 BASKET – Dopo la 18a giornata dell’A1 femminile Schio rimane al comando con la vittoria a Vigarano. Venezia si salva nel derby a San Martino di Lupari con Petronyte a 6 secondi dalla fine. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

23.10 BASKET – Venezia ha sconfitto la Virtus Bologna ai quarti di finale della Coppa Italia dopo un rovente supplementare e ora sfiderà Milano in semifinale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.00 VOLLEY – Perugia ha battuto il Benfica Lisbona per 3-1 in Champions League. Gli umbri si sono garantiti il primo posto nel girone e i quarti di finale da testa di serie. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.50 VOLLEY – Civitanova ha regolato Trento per 3-1 nel derby di Champions League: Lube prima nel girone e ai quarti di finale da testa di serie, dolomitici secondi e obbigati a battere il Budejovice per passare il turno. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.45 CALCIO – Milan e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d’andata della Coppa Italia: rossoneri in vantaggio al 64′ con Rebic, Cristiano Ronaldo ha pareggiato nel finale su calcio di rigore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.10 VOLLEY – Milano ha travolto il Kastela e si è qualificato ai quarti di finale della Challenge Cup. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.00 LOTTA – Assegnati i primi cinque titoli nella lotta femminile agli Europei di Roma. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.40 CICLISMO – Juan Sebastian Molano ha vinto la terza tappa del Tour of Colombia, l’idolo di casa si è imposto in volata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.30 RALLY – Kalle Rovanpera si è imposto nello shakedown del Rally di Svezia, annullata la prima tappa a causa del maltempo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.00 LOTTA – Dalma Caneva ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 68 kg agli Europei di Roma, sconfitta in finale dalla russa Velieva. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.50 BASKET – L’Olimpia Milano ha sconfitto Cremona e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.30 F1 – Il Codacons ha chiesto il sequestro della Ferrari SF1000! Esposto contro lo sponsor Mission Winnow. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.20 BASKET – Nicolò Melli giocherà l’All-Star Game della NBA, spazio in USA-Mondo di venerdì! CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.10 BADMINTON – L’Italia ha sconfitto la Croazia per 4-1 agli Europei a squadre e ha chiuso la fase a gironi con 2 vittorie e 2 sconfitte. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.45 RUGBY – Rinviato il match tra Dragons e Benetton Treviso, valido per il Pro 14, a causa del maltempo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.35 TENNIS – Smentita la certezza della presenza di Roger Federer ai Masters 1000 di Roma e Madrid. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.25 TENNIS – Bertens, Kvitova, Sakkari e Alexandrova accedono al torneo WTA di San Pietroburgo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.15 CALCIO – Apertura della Figc sul Var, chiesta alla Fifa la possibilità di provare la chiamate dalle square. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.50 CICLISMO – Nacer Bouhanni ha vinto la prima tappa del Tour de la Provence sconfiggendo gli azzurri Mareczko e Nizzolo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.20 F1 – Oggi è stata presentata la McLaren MCL35, la monoposto di Lando Norris e Carlos Sainz per il Mondiale 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.10 CICLISMO – La Milano-Sanremo transiterà regolarmente dal Poggio, le strade in Liguria sono state sistemate dopo i problemi dovuti al maltempo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.50 BIATHLON – L’Italia ha incominciato alla grande i Mondiali di biathlon con lo splendido argento nella staffetta mista conquistato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.50 FORMULA 1 – Dopo Ferrari, Red Bull e Renault, oggi è stata la volta della McLaren di togliere i veli alla propria monoposto che prenderà il via nel Mondiale di Formula Uno 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.20 TENNIS – Sinner con la vittoria di oggi contro Goffin ha raggiunto i quarti di finale di Rotterdam e ha scalato diverse posizioni in classifica. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.50 TENNIS – Jannik Sinner domani affronterà nei quarti di finale del torneo Atp di Rotterdam lo spagnolo Carreno Busta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.20 SCI ALPINO – Thomas Dressen si impone nella discesa libera di Saalbach, conquistando la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva dopo quella di Garmisch. CLICCA QUI PER LA CRONACA

12.50 TENNIS- Jannik Sinner ha trionfato al secondo turno del torneo ATP di Rotterdam superando David Goffin. CLICCA QUI PER LA CRONACA

12.20 SCI ALPINO – Alex Vinatzer non parteciperà al prossimo slalom in programma nel prossimo fine settimana in Giappone a causa di un principio di polmonite. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.50 CICLISMO – Il ritorno di Mark Cavendish al Tour de France è legato al numero di vittorie che riuscirà a conquistare. E’ questo il pensiero del manager della Bahrain McLaren Rod Ellingworth. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.20 BASKET – A partire da oggi fino a domenica 16 febbraio gli occhi di tutto il mondo della pallacanestro italiana saranno puntati sulla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove si disputerà la Final Eight che assegnerà la Coppa Italia 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.50 VOLLEY – La FIVB ha ufficializzato il calendario del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 24 luglio al 9 agosto. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno 12 squadre che sono state suddivise in due gironi, le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.20 SCHERMA – Quattro squadre su sei già qualificate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per quanto concerne le prove a squadre. Il vero scoglio per l’Italia è rappresentato dalla sciabola femminile. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.00 TENNIS – La presentazione della sfida tra Jannik Sinner e David Goffin, valevole per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Rotterdam: azzurrino a caccia dell’impresa contro il numero 10 del mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.30 CICLISMO – Diagnosticati a Matteo Moschetti infortuni aggiuntivi dopo l’operazione all’anca: rientro previsto tra metà e fine maggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.20 VELA – Austria e Gran Bretagna in testa nei Mondiali 49er e 49erFX 2020, Omari-Distefano 22me in Gold Fleet. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.45 VELA – Coccoluto, Spadoni e Planchestainer si qualificano per la Gold Fleet ai Mondiali Laser Standard 2020, in testa la Germania. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 TENNIS – Ecco i risultati dei primi ottavi di finale del torneo ATP 250 di New York (Usa). Avanzano Andreas Seppi e Ugo Humbert, fuori Paolo Lorenzi e Milos Raonic, CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.38 TENNIS – Ecco i risultati dei primi ottavi di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires (Argentina). Passano il turno Dusan Lajovic e Casper Ruud, eliminato Borna Coric. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 BASKET – Ecco i risultati della notte NBA: i Lakers piegano i Nuggets all’overtime, ritorno in campo da protagonista per Luka Doncic, cadono Toronto e Milwaukee. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.33 VELA – Bissaro-Frascari si confermano in quarta piazza al Mondiale Nacra 17 2020, Tita-Banti non ingranano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Sarà una giornata ricca di appuntamenti su tantissimi fronti: qui avrete cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Sarà una giornata ricca di appuntamenti su tantissimi fronti: protagonisti gli sport invernali, ma ci sarà da divertirsi anche per gli appassionati di basket, calcio, tennis e volley.

In copertina, fremente attesa per l’inizio dei Mondiali di biathlon ad Anterselva: si comincia con la staffetta mista dove l’Italia punta al podio. Per quanto riguarda gli sport invernali, da segnalare la prima giornata dei Mondiali di speed skating a Salt Lake City, la discesa di sci alpino a Saalbach e le gare di Coppa del Mondo di snowboard. Giornata da seguire con attenzione anche per gli appassionati di basket, dal momento che a Pesaro iniziano le Final Eight di Coppa Italia con i primi due quarti di finale; serata intensa pure per il volley maschile con le italiane impegnate in Champions League, mentre San Siro sarà illuminato dal match d’andata della semifinale di Coppa Italia di calcio tra Milan e Juventus. Inoltre, proseguono gli Europei di lotta a Roma e i tornei di tennis della settimana, con particolare focus sull’incontro di Jannik Sinner contro David Goffin a Rotterdam.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 13 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse