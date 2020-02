Tennis, WTA San Pietroburgo 2020: Bertens, Kvitova e Sakkari accedono ai quarti di finale, Alexandrova elimina Vekic

Nella giornata odierna si è completato il quadro degli ottavi di finale del WTA St. Petersburg Ladies Trophy 2020, torneo di tennis femminile che si sta disputando sui campi in cemento della città del nord della Russia. A guadagnare l’accesso ai quarti sono state Maria Sakkari, Petra Kvitova, Ekaterina Alexandrova e Kiki Bertens. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oggi a San Pietroburgo.

Nell’ultimo ottavo di finale della parte alta del tabellone Maria Sakkari, numero 6 del seeding, ha sconfitto agevolmente la francese Alize Cornet, proveniente dalle qualificazioni: la greca si è imposta in un’ora e ventisette minuti con il punteggio di 6-2 6-4 e al prossimo turno affronterà la prima testa di serie, Belinda Bencic. Nella parte bassa del tabellone, invece, Petra Kvitova, numero 3 del seeding, ha faticato più del previsto per superare la resistenza della belga Alison van Uytvanck: il match è durato due ore e diciannove minuti e ha visto prevalere la tennista ceca per 7-6 (1) 1-6 6-2.

Ai quarti di finale Kvitova se la vedrà con la padrona di casa Ekaterina Alexandrova, che ha liquidato in un’ora e ventidue minuti la settima testa di serie, la croata Donna Vekic: la russa ha avuto vita facile nel primo set, chiuso sul 6-1, mentre ha vinto il secondo parziale in volata (7-5). Tutto semplicissimo, invece, per la numero 2 del seeding Kiki Bertens, che contro l’altra padrona di casa Veronika Kudermetova ha sbrigato la pratica in appena cinquantanove minuti: 6-1 6-2 il punteggio finale in favore dell’olandese, che domani sfiderà la rumena Anastasia Potapova.

WTA SAN PIETROBURGO 2020: OTTAVI DI FINALE

Alize Cornet (Fra) – Maria Sakkari (Gre) 2-6 4-6

Alison van Uytvanck (Bel) – Petra Kvitova (Cze) 6-7 (1) 6-1 2-6

Donna Vekic (Cro) – Ekaterina Alexandrova (Rus) 1-6 5-7

Veronika Kudermetova (Rus) – Kiki Bertens (Ned) 1-6 2-6

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS