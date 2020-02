Ciclismo, diagnosticati a Matteo Moschetti infortuni aggiuntivi dopo l’operazione all’anca: “Potrebbe riprendere ad allenarsi a fine maggio”

Non soltanto l’infortunio all’anca: la caduta all’Étoile de Bessèges è costata a Matteo Moschetti anche diversi altri problemi fisici aggiuntivi, che potrebbero rallentare la riabilitazione e la consequenziale ripresa dell’attività agonistica del ventitreenne corridore italiano.

La Trek-Segafredo ha annunciato gli infortuni aggiuntivi soltanto dopo l’operazione chirurgica subita da Moshetti (martedì a Bergamo) per far fronte alla slogatura del femore e a una frattura alla cavità dell’anca: oltre a ciò, l’azzurro ha subito anche una frattura non scomposta della scapola sinistra, una costola rotta e ossa scheggiate su diverse vertebre. In ogni caso, i medici affermano che l’operazione è perfettamente riuscita e che queste complicazioni non dovrebbero impedire a Moschetti di procedere con la riabilitazione dell’anca.

Queste le parole del dottor Gaetano Daniele al termine dell’operazione: “Per casi complessi come quello di Matteo, il tempo necessario per guarire completamente è molto soggettivo e connesso a numerose variabili che, nella fase iniziale, non possono essere determinate con precisione. Possiamo ipotizzare che per la metà o la fine di maggio Matteo dovrebbe essere in grado di ricominciare ad allenarsi“.

Moschetti ha dichiarato alla stampa: “L’operazione è andata bene, ho avuto il via libera per la riabilitazione. Mi sento sollevato, bisogna guardare al futuro con ottimismo“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse