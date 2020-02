Tour of Colombia 2020, risultato terza tappa: Juan Sebastian Molano firma il bis in volata! Caicedo leader

Il colombiano Juan Sebastian Molano ha vinto la terza tappa del Tour of Colombia 2020, 178 km da Paipa a Sogamoso. Il sudamericano, già trionfatore nella frazione di ieri, si è imposto in volata al termine di una frazione particolarmente mossa nella fase iniziale ma con un finale poco insidioso che ha permesso alle ruote veloci di dire la loro. Gli idoli del pubblico locale hanno monopolizzato la top five visto che alle spalle dell’alfiere della UAE Emirates si sono piazzati Edwin Avila (Israel Start-Up Nation), Alvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Julian David Molano (Colombia) e Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec).

Buon sesto posto per Umbergo Marengo (Vini Zabù-KTM), da segnalare la nona piazza dell’ecuadoriano Richard Carapaz (Team Ineos), vincitore dell’ultimo Giro d’Italia. Sono arrivati nel gruppo principale anche il nostro Fabio Aru e il beniamino Egan Bernal, trionfatore all’ultimo Tour de France. L’ecuadoriano Jonathan Caiceco conserva la maglia di leader della classifica generale con lo stesso tempo dei colombiani Sergio Higuita e Daniel Martinez e dello statunitense Tejay Van Garderen (è il quartetto della EF Pro Cycling, formazione che si è imposta nella cronometro a squadre dell’altro ieri).

Egan Bernal ha cercato un allungo insieme a Oscar Sevilla (Team Medellin) dopo 22 km ma il gruppo ha prontamente chiuso. Successivamente sono stati Brayan Sanchez (Team Medellin), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Kristian Yustre (Team Illuminate) a cercare la fuga, gli ultimi due non sono però riusciti a tenere il passo sulle prime ascese di giornata e così si è formato un nuovo quartetto completato da Sebastian Henao (Team Ineos) e Felix Baron (Team Illuminate) che ha avuto un vantaggio massimo di 2’30”. Il gruppo guidato da Movistar ed EF Pro Cyling è rientrato a venti chilometri dal traguardo, si sono organizzate le squadre dei velocisti e Molano ha fatto festa.

Foto: Lapresse