Volley femminile, Calendario Olimpiadi Tokyo 2020: date, programma, orari, tv di tutte le partite. L’Italia debutta con la Russia

La FIVB ha ufficializzato il calendario del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 24 luglio al 9 agosto. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno 12 squadre che sono state suddivise in due gironi, le prime quattro classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà fino all’atto conclusivo che metterà in palio l’ambita medaglia d’oro.

Ad aprire le danze sarà proprio l’Italia che domenica 26 luglio affronterà la Russia alle ore 02.00 italiane. Le azzurre sono state inserite in un gruppo davvero di ferro completato dalla Cina detentrice del titolo, dai solidissimi USA, dalla temibile Turchia di Giovanni Guidetti e dalla modesta Argentina. Nell’altro raggruppamento riflettori puntati sulla Serbia Campione del Mondo, sul tonico Brasile e sul Giappone padrone di casa senza dimenticarsi di Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di tutte le partite di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I diritti televisivi dei Giochi sono di Eurosport, alcune partite di cartello (tra cui tutte quelle dell’Italia) saranno trasmesse anche in diretta tv gratis e in chiaro sulla Rai. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Tutti gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi nel periodo estivo).

GIRONI VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020:

POOL A: Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya.

POOL B: Cina, USA, Russia, Italia, Turchia, Argentina.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 26 LUGLIO:

02.00 Russia-Italia (Pool B)

04.05 USA-Argentina (Pool B)

07.20 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool A)

09.25 Cina-Turchia (Pool B)

12.40 Giappone-Kenya (Pool A)

14.45 Brasile-Corea del Sud (Pool A)

MARTEDÌ 28 LUGLIO:

02.00 Russia-Argentina (Pool B)

04.05 Cina-USA (Pool B)

07.20 Giappone-Serbia (Pool A)

09.25 Italia-Turchia (Pool B)

12.40 Brasile-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Corea del Sud-Kenya (Pool A)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO:

02.00 Italia-Argentina (Pool B)

04.05 Corea del Sud-Repubblica Dominicana (Pool A)

07.20 Serbia-Kenya (Pool A)

09.25 Cina-Russia (Pool B)

12.40 Giappone-Brasile (Pool A)

14.45 USA-Turchia (Pool B)

SABATO 1° AGOSTO:

02.00 Repubblica Dominicana-Kenya (Pool A)

04.05 USA-Russia (Pool B)

07.20 Argentina-Turchia (Pool B)

09.25 Serbia-Brasile (Pool A)

12.40 Giappone-Corea del Sud (Pool A)

14.45 Cina-Italia (Pool B)

LUNEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 Serbia-Corea del Sud (Pool A)

04.05 USA-Italia (Pool B)

07.20 Russia-Turchia (Pool B)

09.25 Cina-Argentina (Pool B)

12.40 Giappone-Repubblica Dominicana (Pool A)

14.45 Brasile-Kenya (Pool A)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO:

02.00 Quarto di finale 1

06.00 Quarto di finale 2

10.00 Quarto di finale 3

14.30 Quarto di finale 4

VENERDÌ 7 AGOSTO:

06.00 Semifinale 1

14.00 Semifinale 2

DOMENICA 9 AGOSTO:

02.00 Finale per la medaglia di bronzo

06.30 Finale per la medaglia d’oro

COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING?

I diritti televisivi dei Giochi sono di Eurosport.

Alcune partite di cartello (tra cui tutte quelle dell’Italia) saranno trasmesse anche in diretta tv gratis e in chiaro sulla Rai.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB