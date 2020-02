Vela: Austria e Gran Bretagna in testa nei Mondiali 49er e 49erFX 2020, Omari-Distefano 22me in Gold Fleet

Prosegue senza intoppi il Campionato del Mondo 2020 delle classi olimpiche 49er e 49erFX in corso fino a sabato 15 febbraio a Geelong, in Australia. Nella baia di Port Philip le condizioni meteo hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le regate in programma per questo primo giorno di Final Series con l’Italia che si è affidata principalmente all’equipaggio composto da Omari-Distefano per sognare ancora una complicatissima qualificazione alla decisiva Medal Race.

Al femminile, tra i 49erFX, l’unica coppia azzurra inserita nella Gold Fleet composta da Carlotta Omari e Matilda Distefano si è difesa senza brillare particolarmente collezionando un 23° (scartato), un 19° ed un 13° posto di manche valevoli per la 22ma piazza assoluta con 100 punti. La qualificazione alla Medal Race è distante 36 punti, ma la strada è ancora lunga e ci sono ancora potenzialmente cinque regate per recuperare terreno prezioso. Discreta prestazione in Silver Fleet per Alexandra Stalder e Silvia Speri con uno score di 4-6-12 per la 30ma posizione nella generale, mentre Margherita Porro e Sveva Carraro hanno fatto fatica anche oggi attestandosi in 36ma piazza assoluta con un parziale di 9-13-8. Si profila una sfida a due per la medaglia d’oro con le britanniche Dobson-Tidey e le spagnole Echegoyen-Barcelò divise da soli due punti, mentre tutte le altre sono staccate di oltre 20 punti.

In campo maschile, tra i 49er, è l’Austria a dettare il passo con Benjamin Bildstein e David Hussl che hanno scavalcato di una lunghezza i fenomenali neozelandesi Peter Burling e Blair Tuke, mentre la Spagna di Diego Botin e Iago Lopez Marra insegue in terza piazza a -11 dalla vetta. Per quanto riguarda i colori azzurri, Simone Ferrarese e Leonardo Chistè si sono resi protagonisti di una giornata in crescendo con un 21°, un 8° ed un 5° posto di manche nella Silver Fleet per la 46ma piazza assoluta in classifica generale, mentre Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni hanno recuperato quattro posizioni ed ora sono 54mi dopo aver raccolto due secondi ed un ottavo posto parziali nella Bronze Fleet.

