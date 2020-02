Jannik Sinner scala la classifica Atp ed entra tra i primi 70 del mondo: tutte le proiezioni con i quarti dell’Atp di Rotterdam

La fantastica vittoria di Jannik Sinner al secondo turno del torneo Atp di Rotterdam contro David Goffin consentirà al tennista azzurro di entrare per la prima volta tra i primi 70 del ranking. Il 18enne nativo di San Candido al momento è sicuro di portare a casa i 90 punti destinati a coloro i quali approdano ai quarti di finale della manifestazione che lo proiettano al 68° posto.

Prima dell’inizio del torneo olandese Sinner occupava la posizione numero 79 ma grazie ai risultati che sta ottenendo potrebbe fare un importante salto in avanti. Per avere la certezza che il suo nuovo best ranking sia proprio il 68° posto bisognerà, però, attendere anche i risultati di Delbonis (n.87) e di Sugita (n.87)

Il tennista argentino è impegnato nel torneo di Buenos Aires e affronterà negli ottavi il grande favorito il connazionale Schwartzman. Il giapponese, invece, giocherà domani i quarti del Challenger di Bengaluru contro il francese Bonzi. Va da sé che entrambi dovranno raggiungere l’atto finale della competizione per poter insidiare l’azzurro.

Sinner, come detto, affronterà ai quarti di finale Carreno Busta, in caso di vittoria i punti sarebbero raddoppiati e questo vorrebbe dire che in classifica potrebbe salire fino alle soglie del 60° posto.

Foto: Valerio Origo