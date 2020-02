Rally Svezia 2020: lo shakedown va a Kalle Rovanpera, annullato il primo stage per colpa del meteo

Neve, ghiaccio e maltempo sono le grandi protagoniste della prima giornata del Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale 2020. Le condizioni critiche a livello stradale hanno infatti stravolto il programma di questo giovedì. In mattinata si è comunque disputato lo shakedown a Skalla che ha visto il miglior tempo del finlandese Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) davanti al francese Sebastien Ogier (Toyota Yaris), al britannico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e all’irlandese Craig Breen (Hyundai i20).

Il Rally, quindi, avrebbe dovuto prendere il via ufficiale nella serata svedese con la SSS Karlstad 1 di 1.90 chilometri sotto i riflettori, ma le condizioni del meteo hanno imposto agli organizzatori un cambio di programma. La prova spettacolo è stata trasformata in un secondo shakedown dove gli equipaggi hanno compiuto un semplice passaggio a favore di pubblico. La gara, a questo punto, prenderà il via solamente nella giornata di domani con la prima prova speciale.

Per una questione di sicurezza i piloti hanno messo in atto una riunione di pochi minuti per chiedere all’organizzazione di poter cambiare le proprie gomme dopo ogni prova speciale. Per quale motivo è stata avanzata questa richiesta? Semplice, perché le prove sono molto diverse fra loro a livello di fondo e risultano pericolose da percorre con pneumatici non adatti.

