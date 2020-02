Sport in tv oggi (giovedì 13 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 13 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport: incominciano i Mondiali di biathlon ad Anterselva e si parte con la staffetta mista dove l’Italia punta al podio, da non perdere i primi quarti di finale della Coppa Italia di basket, intensa serata con la Champions League di volley maschile che prevede il derby Trento-Civitanova e l’impegno di Perugia col Benfica, proseguono i tornei di tennis della settimana, spettacolo assicurato con la discesa maschile di Saalbach e gli Europei di lotta a Roma, in serata l’attesissima semifinale d’andata della Coppa Italia tra Milan e Juventus. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 13 febbraio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (13 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO:

02.00 VELA – Mondiali Nacra 17 e 49er

02.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, quarta tappa (in tv su Eurosport dalle ore 08.00)

06.00 TENNIS – WTA Hua Hin, ottavi di finale

10.00 BADMINTON – Europei a squadre, fase a gironi (diretta streaming su Badmintoneurope.tv)

11.00 TENNIS – ATP Rotterdam, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis)

11.00 TENNIS – WTA San Pietroburgo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis)

11.30-14.00 LOTTA – Europei: qualificazioni lotta femminile 53-57-62-65-72 kg (diretta streaming sul sito UWW)

12.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Saalbach (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.45 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta mista ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.00 GOLF – PGA Tour, The Genesis Invitational (diretta streaming su Golf TV)

15.00 CICLISMO – Tour of Colombia, terza tappa

15.00 TENNIS – ATP Buenos Aires, ottavi di finale

16.00 TENNIS – ATP New York, ottavi di finale

16.45-17.45 LOTTA – Europei: semifinali lotta femminile 53-57-62-65-72 kg (diretta streaming sul sito UWW)

18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Venezia (diretta tv su RaiSport e su Eurosport)

18.00-21.00 LOTTA – Europei: finali lotta femminile 50-55-59-68-76 kg (diretta streaming sul sito UWW)

20.00 RALLY – Rally di Svezia, prima giornata (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Ritten-Asiago, Valpusteria-Cortina

20.30 VOLLEY (Champions League) – Trento-Civitanova (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sei partite: Broni-Costa Masnaga, Empoli-Torino, Lucca-Battipaglia, Ragusa-Palermo, San Martino-Venezia, Vigarano-Schio (diretta streaming su LBF)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Prima giornata a Salt Lake City: 3000 metri femminili, 5000 metri femminili, team sprint (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Olimpia Milano-Cremona (diretta tv su RaiSport e su Eurosport)

20.45 CALCIO (Coppa Italia, semifinale d’andata) – Milan-Juventus (diretta tv su Rai Uno)

21.00 VOLLEY (Champions League) – Benfica-Perugia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Copa del Rey, semifinale d’andata) – Real Sociedad-Mirandes

21.00 CALCIO (Coppa di Francia, quarti di finale) – Epinal-St. Etienne

Foto: Federico Angiolini