Tennis: Roger Federer, smentita la certezza della presenza a Roma e a Madrid

Contrariamente a quanto indicato da un notevole numero di voci rimbalzate lungo la giornata di ieri, Roger Federer non appare destinato a giocare alcun torneo sulla terra rossa che non si chiami Roland Garros.

A rivelarlo è René Stauffer, giornalista molto vicino agli ambienti legati al campione svizzero, del quale ha anche scritto una biografia. Stauffer si è messo in contatto con il manager di Federer, Tony Godsick, il quale ha confermato che la programmazione del suo assistito al momento non comprende Madrid e il Foro Italico, ma è certo soltanto di partecipare allo Slam parigino. L’elvetico sarà comunque nell’entry list dei due Masters 1000 in questione, perché vengono iscritti automaticamente tutti i primi 44, ma questa inclusione non dovrà essere presa come una conferma della presenza. Del resto, Federer ha da tempo raggiunto tutti i requisiti affinché possa saltare tornei di questa categoria senza doverli pagare con uno zero nel conteggio dei migliori risultati per il ranking ATP. Il prossimo torneo che lo svizzero giocherà sarà l’ATP 500 di Dubai, seguito dal Masters 1000 di Indian Wells.

Foto: LaPresse