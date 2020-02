Tour de la Provence 2020, risultato prima tappa: Nacer Bouhanni beffa gli azzurri Mareczko e Nizzolo

Secondo sigillo stagionale per Nacer Bouhanni, che nella giornata odierna si è aggiudicato la prima tappa del Tour de la Provence. Il francese, nuovo innesto dell’Arkea-Samsic, è riuscito ad anticipare nei metri finali della volata di Saintes-Maries-de-la-Mer, il bresciano Jakub Mareczko (CCC), che sembrava aver preso un buon vantaggio all’ultima curva prima del traguardo, e poi il brianzolo Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling). Ovviamente Bouhanni si prende anche la maglia di leader della classifica generale, anche se già nella giornata di domani avrà diverse difficoltà nel cercare di mantenerla.

La frazione inaugurale è stata caratterizzata dalla fuga di Romain Combaud (Nippo Delko One Provence), Johan Jacobs (Movistar Team), Louis Louvet (St. Michel – Auber93) e Charlie Quaterman (Trek-Segafredo), che sono riusciti ad attaccare sul primo e unico GPM di giornata de Le Destet (3^ categoria). Dopo 30 chilometri il quartetto al comando ha già 3’30” di vantaggio sul plotone che non insiste nell’inseguimento. Continua la calma piatta in gruppo, che viene comandato dalla NTT Pro Cycling di Giacomo Nizzolo, la Israel Start-Up Nation di Hugo Hofstetter, e l’Arkea Samsic di Nacer Bouhanni, tutti candidati per la vittoria di tappa. Mancano ancora tantissimi chilometri al traguardo di Saintes-Maries-de-la-Mer, ma pian piano le squadre dei velocisti riescono a recuperare circa 1′ ai battistrada.

Il gruppo continua ad alzare l’andatura allungandosi sempre di più e quando arriva la Deceuninck-Quick Step a comandare il plotone, i battistrada non hanno più scampo anche se la loro azione termina a soli 3 chilometri dal traguardo. Prova così ad allungare Remì Cavagna (Deceuninck-Quick Step), ma il Team Ineos non ci sta e si porta subito alla ruota del francese. Siamo in prossimità del traguardo e la vittoria di tappa sarà una contesa più che mai scontata in volata. L’Italia è ben piazzata con Giacomo Nizzolo e Jakub Mareczko. Il bresciano della CCC prova ad allungare all’ultima curva, sembra oramai fatta, è davanti a tutti, ma Nacer Bouhanni riesce ad anticiparlo a pochissimi metri dalla conclusione portandosi a casa la vittoria di tappa.

