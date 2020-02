Milan-Juventus 1-1, semifinale Coppa Italia calcio 2020: Cristiano Ronaldo pareggia, Rebic e Ibrahimovic non bastano

Si è conclusa con un pareggio per 1-1 la semifinale d’andata della Coppa Italia tra Milan e Juventus, tutto si deciderà nell’incontro di ritorno in programma tra tre settimane all’Allianz Stadium di Torino. Allo Stadio San Siro è andata in scena una partita infuocata ed estremamente appassionante, i rossoneri hanno giocato decisamente meglio e avrebbero meritato il successo ma hanno fatto i conti con un sontuoso Gigi Buffon e non sono riusciti a conquistare il successo di fronte ai 73mila spettatori del Meazza. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 64′ con Ante Rebic bravo a deviare in porta il cross di Castillejo ma poi nel finale un magico Cristiano Ronaldo è riuscito a pareggiare: si è procurato il calcio di rigore e lo ha trasformato, garantendo un vantaggio importante ai Campioni d’Italia in vista del match di ritorno. Il Milan si presenterà a Torino senza Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo che erano diffidati e oggi sono stati ammoniti o espulsi.

Stefano Pioli si affida a un compatto 4-4-1-1 con Ibrahimovic unica punta supportato da Calhanoglu, Castillejo e Rebic sulle fasce, chiavi del centrocampo affidate a Kessie e Bennacer. Calabria e Hernandez sono i terzini di difesa, Kjaer e Romagnoli i centrali davanti al portiere Donnarumma. Maurizio Sarri punta su un tonico 4-3-3 con Cristiano Ronaldo e Dybala a fare la voce grossa in attacco insieme a Cuadrado, Pjanic manovra a centrocampo affiancato da Ramsey e Matuidi. L’infinito Gigi Buffon torna tra i pali protetto da Bonucci e de Ligt, De Sciglio e Alex Sandro sono gli esterni di difesa.

Il Milan incomincia in maniera arrembante, al 7′ Rebic impegna Buffon da fuori area e poi cerca di scappare via in contropiede venendo però fermato da de Ligt. La Juventus punta sul possesso palla, i padroni di casa non concedono molti spazi in una prima mezzora priva di particolari sussulti (al 23′ una bella parata di Buffon su tiro al volo di Calabria). Al 31′ l’episodio che potrebbe cambiare le sorti dell’intera sfida: Zlatan Ibrahimovic rifila una gomitata a de Ligt, lo svedese viene ammonito e salterà l’incontro di ritorno in quanto era diffidato. Nel finale di primo tempo le due squadre si controllano e tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Il Milan riparte in maniera arrembante nella ripresa e al 50′ è ancora Gigi Buffon a inventarsi una super parata su Castillejo, l’estremo difensore dei bianconeri è l’assoluto protagonista della partita. Gli ospiti non riescono a imbastare gioco e al 64′ è il Milan a passare meritatamente in vantaggio: cross di Castillejo per Rebic in mezza all’area di rigore, piatto perfetto e questa volta Buffon non può nulla. Ci si aspetta una reazione degli uomini di Sarri che però non arriva subito, al 72′ la partita si infiamma con l’espulsione di Theo Hernandez: secondo giallo per un fallo su Dybala (era anche diffidato, salterà il ritorno) e Juventus che può sfruttare l’uomo in più per i venti minuti finali. Nonostante l’inferiorità numerica il Milan tiene bene il campo e non concede particolari occasioni agli avversari fino all’ottantottesimo minuto quando Cristiano Ronaldo colpisce il pallone in rovesciata trovando la mano di Calabria in area di rigore. L’arbitro concede il penalty dopo aver consultato il VAR e CR7 trasforma dagli undici metri (18 gol nelle ultime 14 partite) per il pareggio.

