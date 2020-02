Badminton, Europei a squadre Lievin 2020: la Spagna perde 2-3 con la Bulgaria ed è eliminata

Va in archivio la terza giornata degli Europei a squadre di badminton: a Lievin, in Francia, si è disputata la quinta ed ultima giornata del Girone 8 del torneo maschile, nel quale la Spagna, testa di serie del raggruppamento, ha clamorosamente perso per 2-3 contro la Bulgaria, venendo eliminata e garantendo il passaggio del turno proprio ai bulgari.

Nell’altro incontro di giornata l’Italia ha battuto la Croazia per 4-1, chiudendo al terzo posto nel girone. Domani inizierà la seconda fase ad eliminazione diretta e si disputeranno i quarti di finale sia nel torneo maschile che in quello femminile. L’Italia chiude con due vittorie e due sconfitte nei quattro incontri disputati.

Risultati Gruppo 8

Quinta giornata

Spagna [8]- Bulgaria 2-3

Italia-Croazia 4-1

Riposa: Croazia

Loading...

Loading...

Classifica finale

1 Bulgaria 3

2 Spagna 3

3 Italia 2

4 Croazia 2

5 Israele 0

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBa