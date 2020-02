Ciclismo, Mark Cavendish potrebbe tornare al Tour de France: “Dipende dalle vittorie che otterrà”

Il ritorno di Mark Cavendish al Tour de France è legato al numero di vittorie che riuscirà a conquistare. E’ questo il pensiero del manager della Bahrain McLaren Rod Ellingworth che in un’intervista rilasciata a Cyclingnews ha spiegato che il campione britannico, grande escluso dell’ultima Grande Boucle, potrebbe tornare a gareggiare nella corsa a tappe più importante.

“Nessuno è sicuro per il Tour. Sulla carta sembra è un eccellente Tour de France per Mikel Landa – ha dichiarato Ellingworth – Per Mark, se vince e corre bene, perché non dovremmo pensare di intraprendere questa avventura e cercare di farlo diventare il corridore con il maggior numero di vittorie di tappa nella storia del Tour de France? Quel sogno è ancora lì, sa che sarà una sfida difficile. Se vince a livello WorldTour, perché non dovremmo prenderlo?”.

Mark Cavendish ha vinto 30 tappe al Tour de France, con l’obiettivo di raggiungere il record di Eddy Merckx fermo a 34, ma non vince alla Grande Boucle da più di due anni. Non ha gareggiato nella scorsa edizione del Tour a causa dell’esclusione voluta dalla sua squadra la Dimension Data, interrompendo la striscia di dodici partecipazioni consecutive.

Foto: Pier Colombo