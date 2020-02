Coppa Italia basket 2020: Venezia batte la Virtus Bologna ai supplementari e va in semifinale

Si è concluso il secondo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2020 di basket e tra Virtus Bologna e Reyer Venezia è emozione pura. Vince Venezia dopo un supplementare, con Bologna che ha bisogno di un quarto per entrare in partita, ma paga la poca precisione dall’arco di Teodosic e alla fine è un canestro di Daye a mandare la Reyer in semifinale contro Milano.

Partenza shock dell’Umana Reyer Venezia, che nei primi 90 secondi mette a segno un parziale di 8-0 con quattro punti di Tonut e tre di Chappell, mentre la Virtus trova solo un tiro, che però non va a segno. Che diventano 11-0 con la tripla di De Nicolao e ci vogliono più di tre minuti prima che Weems trovi i primi punti per Bologna. I veneti arrivano a +12, quando Teodosic e compagni trovano la quadra almeno in difesa e rendono i tiri più difficili agli avversari, anche se lo score di Bologna resta basso e, così, Venezia resta ampiamente avanti. Con 3 su 15 dal campo in otto minuti di gioco la squadra di Djordjevic si trova a rincorrere sull’8-21 e recupera solo tre punti prima della prima pausa.

Servono quasi altri tre minuti del secondo quarto prima che la Virtus trovi la prima tripla della serata e lo fa in maniera fortunosa, dopo un pallone praticamente perso, ma che i neri riescono a far arrivare a Weems per la tripla, cui segue la schiacciata di Hunter per il -3 e timeout obbligato per Di Raffaele. Poco dopo brutta botta, involontaria, al volto di Markovic che deve uscire. Una tripla di De Nicolao riporta a +6 Venezia, ma le palle perse costano care a Tonut e compagni, mentre la Virtus alza l’intensità e nonostante l’1 su 12 da tre e il 45% da due resta vicina nel punteggio, ma il canestro dalla distanza di Tonut chiude il primo tempo con Venezia avanti 37-32.

Ed è ancora Tonut a tenere a galla i suoi a inizio ripresa, con due canestri di Gamble che portano la Virtus a -1, ma la tripla del numero 7 ridà il +4 ai suoi. Dopo tre minuti di gioco è Markovic a dare il primo pareggio dal fischio d’inizio a Bologna e poco dopo Weems dà il vantaggio alla squadra di Djordjevic. Reagisce Venezia, complici anche un paio di errori di troppo della Virtus, torna a +3, nonostante percentuali basse per entrambe le squadre. Un fallo antisportivo di Chappell su un contropiede di Marble dà a Bologna un solo punto, poi nel finale ancora caos nella metà campo Virtus e terzo quarto che si chiude sul 47-50.

Si lotta punto a punto a inizio ultimo quarto e come in precedenza è ancora Tonut a dare un minibreak per il +5 Venezia. Ma arrivano, quasi a sorpresa dopo tre quarti con tante difficoltà al tiro, le triple di Teodosic e Markovic e Virtus che torna avanti a sei minuti dal termine. Ora è sfida a distanza tra le due squadre, con una serie di canestri dall’arco da una parte e dall’altra e a due minuti dalla fine prima Chappell la mette da tre, poi stoppa la tripla di Teodosic e Venezia che torna a +3 a 90 secondi dalla fine. Ancora Markovic, ancora pareggio. Primi punti di Bramos e tre punti per Venezia. Fallo di Stone su Teodosic, che però fa solo 2 su 3 dai liberi. Palla persa da Vidmar e possesso Bologna a 40 secondi dalla fine. Niente canestro, fallo, ma Daye sbaglia entrambi i liberi. Fallo, questa volta dello stesso Daye, Teodosic fa uno su due e pari a sette secondi dalla fine. Fallo di Hunter a quattro secondi dalla fine, De Nicolao sbaglia i due liberi e si va al supplementare.

Si continua in perfetto equilibrio nella prima parte del supplementare, con gli errori che fanno la differenza. Un fallo di Markovic a 100 secondi dalla fine manda Bramos sulla lunetta per tre tiri e Venezia va a +3. Markovic accorcia con un libero, ma poi il canestro di Chappell porta a +4 i suoi a 74 secondi dalla fine. È ancora Markovic, protagonista di questo supplementare, che riapre i giochi con una tripla. Va in lunetta Hunter a 25 secondi dalla fine e Virtus che va a +1. Ma Daye a 3 secondi segna e Venezia va in semifinale contro l’Olimpia Milano.

TABELLINO SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA – UMANA REYER VENEZIA 81-82 dts (11-21, 21-16, 15-13, 21-18, 13-14)

BOLOGNA: Markovic 18, Ricci 12, Weems 15, Teodosic 15, Gamble 10, Hunter 6, Cournooh, Baldi Rossi 2, Pajola 2, Marble 1, Deri, Nikolic

VENEZIA: Tonut 16, De Nicolao 11, Chappell 14, Mazzola 3, Watt 4, Vidmar 7, Filloy, Daye 15, Bramos 9, Stone 3, Casarin, Cerella

