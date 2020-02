Lotta, Europei Roma 2020: assegnati i primi cinque titoli continentali nella femminile

Assegnati i primi cinque titoli continentali della femminile agli Europei di lotta in corso a Roma: per l’Italia è arrivata la medaglia d’argento di Dalma Caneva nella categoria olimpica dei -68 kg, inoltre domani ci saranno Arianna Carieri nei ripescaggi della categoria olimpica dei -57 kg ed Enrica Rinaldi nella finale per il bronzo nella categoria non olimpica dei -72 kg.

CATEGORIE OLIMPICHE

Nei -50 kg l’oro va alla bulgara Miglena Georgieva Selishka, che supera l’ucraina Oksana Livach, mentre i bronzi vanno alla russa Milana Dadasheva ed alla bielorussa Kseniya Stankevich. Nei -68 kg si impone la russa Khanum Velieva, che sconfigge l’azzurra Dalma Caneva, mentre i bronzi sono dell’ucraina Alla Cherkasova e della lituana Danute Domikaityte. Infine nei -76 kg il titolo va alla russa Ekaterina Bukina, che sconfigge la turca Yasemin Adar, mentre i bronzi vanno alla norvegese Iselin Maria Moen Solheim ed alla teutonica Aline Rotter Focken.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Nei -55 kg l’oro va al collo della russa Olga Khoroshavtseva, che batte l’ucraina Solomiia Vynnyk, mentre i bronzi vanno alla svedese Sofia Magdalena Mattsson ed alla turca Bediha Gun. Nei -59 kg vince la moldava Anastasia Nichita, che supera la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, mentre i bronzi vanno all’ucraina Anhelina Lysak ed alla russa Liubov Ovcharova.

Foto: Claudio Bosco LPS