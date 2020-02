Rugby, Pro 14: Dragons-Benetton Trevison rinviata a causa del maltempo

La partita tra i Newport Dragons e Benetton Treviso, match valido per il Pro 14 in programma sabato 15 febbraio (ore 20.35), è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo che si sta abbattendo in questa zona del Galles. Il club veneto non sfiderà dunque i padroni di casa a Rodney Parade in questo weekend privo del Sei Nazioni. Al momento Treviso occupa il sesto posto nella conference B con quattro vittorie all’attivo dopo diedci partite disputate mentre i Dragons sono quinti nell’altro raggruppamento.

