ATP Rotterdam 2020: Jannik Sinner cerca l’impresa contro David Goffin negli ottavi di finale del torneo olandese

Oggi, a partire dalle ore 11.00, tutti gli occhi degli appassionati italiani di tennis saranno puntati sul Campo Centrale di Rotterdam, dove Jannik Sinner cercherà di compiere l’impresa contro un avversario del calibro di David Goffin, numero 10 del ranking ATP: in palio i quarti di finale del torneo olandese, che per l’azzurrino classe 2001 sarebbero un risultato sensazionale.

Sinner partecipa all’ATP 500 di Rotterdam avendo ricevuto una wild card dagli organizzatori della manifestazione olandese, a dimostrazione di quanto il 2019 dell’altoatesino sia stato importante e di quante attenzioni abbia richiamato intorno a quello che viene considerato uno dei talenti più cristallini del panorama mondiale. Nella passata stagione il tennista di San Candido ha vinto ben 31 partite su cemento indoor, che includono una striscia vincente di 11 partite in eventi di livello inferiore tra febbraio e marzo, due titoli Challenger a Bergamo e Ortisei, una semifinale ad Anversa e il titolo più grande della sua carriera nelle ATP Next Gen Finals di Milano. L’inizio del 2020 non è stato però altrettanto brillante per Sinner, che sta probabilmente sentendo maggiormente il peso delle aspettative e non è apparso al meglio nelle prime uscite del nuovo anno: il bilancio è infatti di una sola vittoria (la prima a livello Slam, a Melbourne contro il semisconosciuto australiano Max Purcell) e quattro sconfitte. Ieri l’azzurrino ha superato il turno senza aver bisogno di giocare, dal momento che ha beneficiato del ritiro del moldavo Radu Albot.

È andata diversamente a David Goffin, che ieri ha superato in rimonta il padrone di casa Robin Haase per 3-6 7-6 6-4: il belga non ha brillato e ha rischiato una clamorosa eliminazione contro un avversario molto meno quotato di lui. La mediocre performance di ventiquattro ore fa è stata probabilmente la peggior versione di Goffin in questa prima fase del 2020, dal momento che il tennista di Liegi ha giocato piuttosto bene nelle settimane precedenti, riuscendo anche a sconfiggere Nadal in ATP Cup e a battere la “bestia nera” Dimitrov per la seconda volta in quattordici confronti. Nelle sue sei precedenti presenze a Rotterdam, solo due volte Goffin ha superato il primo turno, riuscendo a raggiungere almeno la semifinale in entrambe le occasioni: secondo classificato nel 2017 e semifinalista perdente nel 2018.

I due si sfideranno per la prima volta in assoluto: chiaramente il belga parte favorito ma, considerata anche la deludente prestazione di ieri, Sinner ha il dovere di crederci.

