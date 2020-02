Sinner-Carreno Busta, Atp Rotterdam 2020: programma, orario e tv quarti di finale

Jannik Sinner affronterà domani, 14 febbraio, nei quarti di finale del torneo Atp di Rotterdam lo spagnolo Carreno Busta. L’azzurro, dopo aver ottenuto il pass per il secondo turno grazie al ritiro di Radu Albot, ha tirato fuori una super prestazione battendo per la prima volta il carriera un Top-10 si tratta del belga David Goffin.

E’ stato un match molto intenso durato circa due ore nel quale il 18enne nativo di San Candido ha messo in campo tutto il meglio del proprio repertorio. Il 7-6 7-5 con il quale ha superato il numero 10 del ranking mondiale fa ben sperare per il proseguo del torneo. Di certo si tratta di un passaggio molto importante nel percorso di crescita di Sinner.

L’azzurro con la vittoria di oggi molto probabilmente entrerà tra i primi 70 della classifica. Ai quarti, come detto, si troverà di fronte lo spagnolo Carreno Busta che ieri ha superato nel derby spagnolo Bautista Agut. Si tratta della prima sfida tra di due tennisti. Nel caso in cui il giovane italiano dovesse vincere la gara di domani staccherebbe il pass per le semifinali e porterebbe a casa un importante bottino di punti.

Attualmente non è stato ancora definito l’orario del match che sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis e in streaming sul sito Supertennis.tv.

Sinner-Carreno Busta, Atp Rotterdam 2020: programma, orario e tv

VENERDì 14 FEBBRAIO

Sinner-Carreno Busta (Quarti di finale Atp Rotterdam)

Diretta tv Supertennis

