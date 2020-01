LIVE Sport, DIRETTA 29 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 29 gennaio: orari e programma

8.38 TENNIS – E’ proprio il caso di dirlo: “Finalmente!”. Alexander Zverev ha superato l’esame dei quarti di finale degli Australian Open 2020 di tennis e ha battuto in quattro set lo svizzero (n.15 del mondo) Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Per il n.7 ATP è la prima qualificazione alle semifinali del Major australiano e di uno Slam. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.34 TENNIS – Delineata anche la seconda semifinale femminile degli Australian Open di tennis: la numero 4, la romena Simona Halep, sfiderà la spagnola Garbine Muguruza per un posto in finale. La prima ha superato con un duplice 6-1 l’estone Anett Kontaveit, testa di serie numero 28, mentre la seconda ha battuto per 7-5 6-3 la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 30. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

8.31 NBA – Doveva essere principalmente la notte del derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers, ma l’incontro clou della notte NBA odierna è stato rinviato, in considerazione delle implicazioni di ogni tipo legate alla tragedia nella quale Kobe Bryant ha smesso di vivere all’età di 41 anni. Sono così otto i match giocati quest’oggi.I Dallas Mavericks, i cui giocatori hanno indossato una spilla in ricordo sia di Kobe che di Gianna Bryant, con i loro numeri (24 e 2), i padroni di casa sono stati sorpresi dai Phoenix Suns, protagonisti di un terzo quarto da 48 punti che è stato parte principale del 104-133 finale.I Boston Celtics hanno espugnato con successo il parquet dei Miami Heat, battuti per 101-109 grazie a una notte da 29 punti di Gordon Hayward e da 25 di Jaylen Brown. CLICCA QUI PER NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sugli Australian Open: andranno in scena le ultime partite dei quarti di finale degli Australian Open 2020. Ad aprire il programma la sfida tra Stan Wawrinka-Alexander Zverev. Il tennista svizzero è sembrato in gran forma nella gara contro Tsitsipas nella quale ha trionfato al quinto set. Percorso netto per il tedesco che non ha lasciato neanche un set ai quattro avversari affrontati in questo primo Slam. E poi la grande sfida tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. Il numero uno è stato un rullo compressore nella prima parte del torneo, ha lasciato solo un set a Kyrgios. L’austriaco arriverà alla gara di domani sulle ali dell’entusiasmo per il netto 3-0 rifilato a Gael Monfils. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dello spagnolo che ha vinto nove dei tredici precedenti. Attenzioni particolari la meriteranno gli sport di squadra: Challenge Cup, CEV Cup, Champions League e Coppa Italia in prima linea. Stesso discorso per il basket con l’Eurocup. Non poteva mancare in questo elenco il calcio, con i quarti di finale di Coppa Italia e con Inter-Fiorentina pronta a regalare spettacolo a San Siro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 29 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse