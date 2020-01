Ciclismo, Vincenzo Nibali e le gare di avvicinamento alle Olimpiadi. Giro di Polonia prima di Tokyo 2020

Vincenzo Nibali e le ambizioni vanno a braccetto. Il corridore siciliano ha iniziato la sua preparazione con la sua nuova squadra, la Trek-Segafredo, per puntare a traguardi importanti. Il luogo dove tutto ha inizio non è una novità, ovvero il cosiddetto “convento”, ai 2000 metri del Teide nelle Canarie, come riportato da La Gazzetta dello Sport. La continuità della scelta di questo luogo si giustifica per le condizioni climatiche ideali e le caratteristiche dei percorsi: salite lunghe che possono aiutare a trovare il giusto colpo di pedale.

Le primavere sono 35 per Vincenzo, ma le motivazioni sono sempre altissime. Il Giro d’Italia, le Olimpiadi e i Mondiali sono i traguardi che Nibali vuole raggiungere nella miglior condizione possibile. Pertanto, questa prima fase di preparazione durerà fino al 10 febbraio, condividendo il medesimo programma con Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone e Bauke Mollema, oltre al fratello Antonio. Il debutto è previsto alla Volta Algarve, in Portogallo, dal 19 al 23 febbraio vi saranno due corse francesi, per poi correre sulle strade italiane della Tirreno-Adriatico e della Milano–Sanremo. Successivamente altro periodo in altura, il Tour of the Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi a precedere la Corsa Rosa (9 maggio). Per preparare l’impegno a Cinque Cerchi, invece, si è optato per piccole corse a tappe, tra cui il Giro d’Austria (27 giugno) e il Giro di Polonia (5-11 luglio). A completamento del quadro l’appuntamento dei Mondiali in Svizzera (27 settembre), con un percorso adatto alle caratteristiche di Vincenzo. In buona sostanza, lo Squalo non si annoierà di certo.

